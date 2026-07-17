Ολυμπιακός: Πάει για το «μπαμ» με τον Νταβιτασβίλι

Την υπέρβαση για την απόκτηση του Ζούρικο Νταβιτασβίλι επιχειρεί ο Ολυμπιακός.

Για την απόκτηση του Ζούρικο Νταβιτασβίλι από τη Σεντ Ετιεέν κινείται ο Ολυμπιακός, με την υπόθεση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οι απαιτήσεις των Γάλλων είναι υψηλές για την παραχώρηση του Γεωργιανού εξτρέμ, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον γι’ αυτόν από πολλές μεγάλες ομάδες.

Οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να έχουν καταθέσει μια πρόταση 10,5 εκατ. ευρώ για τον 24χρονο διεθνή άσο, που με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα 13 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι «στεφανουά» αξιώνουν 20 εκατ. ευρώ για τον Νταβιτασβίλι, που προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως ίσως συμφωνήσουν σε ένα ποσό κοντά στα 16 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά είναι μεγάλα για τον Ολυμπιακό, ωστόσο εκτός μάχης τίθενται ομάδες όπως η Αταλάντα και η Μπεσίκτας που δεν μπορούν να φτάσουν τόσο ψηλά. Το τι θα γίνει ίσως εξαρτηθεί και από την ενδεχόμενη πώληση του Αντρέ Λουίς, ο οποίος έχει μεγάλη πρόταση από την Κάνσας Σίτι.