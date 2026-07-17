«Περνά από ιατρικά και υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τη Μοντερέι ο Πινέδα»

Σίγουρη θεωρούν στο Μεξικό τη μεταγραφή του Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι. Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο αποκάλυψε τα ξημερώματα πως οι «Ραγιάδος» προτίθενται να πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευσης του Μεξικανού άσου, ύψους 8 εκατ. ευρώ, στην πρωταθλήτρια Ελλάδας, προκειμένου να τον αποκτήσουν.

Στο TUDN δίνουν συνέχεια στο ρεπορτάζ, καθώς αναφέρουν πως ο 30χρονος άσος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στο Κερετάρο, με ανθρώπους της Μοντερέι να έχουν μεταβεί εκεί για τα διαδικαστικά. Στη συνέχεια ο Πινέδα θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους «Ραγιάδος» και θα τεθεί την Κυριακή ή τη Δευτέρα στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα στην προετοιμασία της ομάδας.

Στο εν λόγω δημοσίευμα, αναφέρεται ότι η Μοντερέι θα πληρώσει στην ΑΕΚ λιγότερα χρήματα από όσα προβλέπεται στη ρήτρα, ένα ποσό κοντά στα 6 εκατ. δολάρια. Αυτό ωστόσο θα ξεκαθαρίσει όταν και η Ένωση πάρει θέση για τις εξελίξεις, καθώς μέχρι τώρα η πληροφόρηση προέρχεται από δημοσιογράφους στη Λατινική Αμερική και το Μεξικό.