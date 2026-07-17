Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS mHEV: Με πλουσιότερο εξοπλισμό για κορυφαία σχέση τιμής-αξίας (pics)

Το Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS mHEV αναβαθμίζεται με ακόμα πιο πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό στις εκδόσεις ST-Line, ST-Line X και BlueCruise, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Το Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS mHEV, το Νο 1 σε πωλήσεις μοντέλο στη γκάμα Ford σε όλη την Ευρώπη και μία από τα πιο δημοφιλής προτάσεις στην κατηγόρια του στην Ελλάδα, γίνεται τώρα ακόμα πιο ελκυστικό για τους πελάτες, προσφέροντας πιο πλούσιο εξοπλισμό χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Με σημαντικές αναβαθμίσεις στην ανάρτηση και σε στοιχεία που σχετίζονται με την άνεση, την τεχνολογία και τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, οι υποψήφιοι πελάτες του αναβαθμισμένου Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS mHEV μπορούν πλέον να απολαμβάνουν ακόμα περισσότερα κορυφαία χαρακτηριστικά που κάνουν κάθε διαδρομή ακόμα πιο άνετη και απολαυστική.

Πλουσιότερος στάνταρ εξοπλισμός για υψηλότερη σχέση αξίας-τιμής

Οι αναβαθμισμένες εκδόσεις ST-Line, ST-Line X και BlueCruise Edition του Ford Puma 1.0L EcoBoost 125ps mHEV ενσωματώνουν πλέον στον βασικό τους εξοπλισμό στοιχεία όπως το Πακέτο Άνεσης (Comfort Pack) στο οποίο περιλαμβάνονται κάμερα οπισθοπρείας, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με προβολή του λογοτύπου Puma στο έδαφος, λειτουργία εισόδου χωρίς κλειδί (Keyless Entry), ασύρματη φόρτιση συσκευών, φωτοχρωματικό εσωτερικό καθρέπτη και κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που ενισχύουν την καθημερινή πρακτικότητα και αναβαθμίζουν την εμπειρία χρήσης του δημοφιλούς μοντέλου της Ford που τροφοδοτείται από τον 3κύλινδρο 1.0L EcoBoost κινητήρα απόδοσης 125PS με ήπια υβριδικό σύστημα (mHEV).

Παράλληλα, η νέα σπορ ανάρτηση που είναι στάνταρ στις παραπάνω εκδόσεις ενισχύει τώρα ακόμα περισσότερο τον δυναμικό, οδηγοκεντρικό και fun-to-drive χαρακτήρα που διαχρονικά χαρακτηρίζει το Ford Puma.

Επιπλέον των παραπάνω χαρακτηριστικών, η έκδοση ST-Line X είναι εφοδιασμένη στάνταρ με συστήματα υποβοήθησης οδήγησης όπως τα Adaptive Cruise Control (ACC), BLIS, κάμερα 360ο, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ημιδερμάτινα καθίσματα, καθώς και το κορυφαίο σύστημα ήχου της B&O, προσφέροντας μια απαράμιλλη ακουστική εμπειρία.

Επίσης, η έκδοση BlueCruise Edition, εκτός από το προηγμένο σύστημα hands-free οδήγησης BlueCruise της Ford, εξοπλίζεται στάνταρ με το μοναδικό χρώμα αμαξώματος Vapor Blue, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, οροφή και καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών σε μαύρο χρώμα, φωτιζόμενα μαρσπιέ αλουμινίου και ημιδερμάτινα καθίσματα με μπλε ραφή.

Αποκτήστε τώρα τις αναβαθμισμένες εκδόσεις του Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS mHEV με προνομιακή χρηματοδότηση Ford Finance

Η απόκτηση των αναβαθμισμένων εκδόσεων του μοντέλου καθίσταται ακόμη πιο προσιτή μέσω των ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ford Finance. Οι πελάτες μπορούν τώρα να διαμορφώσουν το πλάνο χρηματοδότησης το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, επιλέγοντας μέσα από προνομιακά χαρακτηριστικά που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν επιτόκιο από 0,9%*.

Με ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό χωρίς οικονομική επιβάρυνση, σε συνδυασμό με τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες και τις πιο ελκυστικές επιλογές χρηματοδότησης της αγοράς, το Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS mHEV προσφέρει περισσότερη αξία από ποτέ, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πιο σύγχρονες, αποδοτικές και ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των compact SUV.



