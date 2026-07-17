F1: Στρατηγική ποινή 10 θέσεων για τον Νόρις στο GP Βελγίου

Στο προσεχές Grand Prix του Βελγίου, ο Λάντο Νόρις θα εκκινήσει με ποινή δέκα θέσεων, καθώς η McLaren προχώρησε στην εγκατάσταση του τέταρτου πακέτου ηλεκτρονικών στο μονοθέσιό του, υπερβαίνοντας το επιτρεπτό όριο της σεζόν.

Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε έπειτα από διαδοχικά προβλήματα αξιοπιστίας των προηγούμενων μονάδων. Η πρώτη καταστράφηκε στην Κίνα, ενώ η δεύτερη παρουσίασε βλάβες στην Ιαπωνία και τελικά αποσύρθηκε οριστικά στο Μονακό.

Αν και το τρίτο σύστημα λειτουργεί απροβλημάτιστα από τον αγώνα του Μαϊάμι, η κατασκευάστρια Mercedes εισήγαγε νέες, βελτιωμένες εκδόσεις και προκειμένου η βρετανική ομάδα να ενσωματώσει αυτές τις αναβαθμίσεις, αποφάσισε να δεχτεί την αναπόφευκτη ποινή στο Σπα.

Η επιλογή της βελγικής πίστας είναι καθαρά στρατηγικής σημασίας, αφού τα χαρακτηριστικά της ευνοούν τα προσπεράσματα, σε αντίθεση με τους επερχόμενους αγώνες στην Ουγγαρία και την Ολλανδία.

Ο απώτερος στόχος της McLaren είναι το νέο, αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό σύστημα να παραμείνει στο μονοθέσιο του Νόρις αξιόπιστα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο Βρετανός πιλότος δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει επιπλέον κυρώσεις στο μέλλον.