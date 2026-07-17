Τελικός από «χρυσάφι»: Σπάνε κάθε ρεκόρ οι τιμές των εισιτηρίων

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία (19/07, 22:00) δεν θα μείνει στην ιστορία μόνο για το ποδοσφαιρικό του ενδιαφέρον, αλλά και για το κόστος της παρουσίας στις εξέδρες.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα, καθιστώντας τον αγώνα το ακριβότερο αθλητικό γεγονός που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η «αλμπισελέστε» του Λιονέλ Μέσι διεκδικεί το δεύτερο διαδοχικό Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η Ισπανία στοχεύει στην επιστροφή στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2010. Το τεράστιο ενδιαφέρον των φιλάθλων έχει οδηγήσει τη ζήτηση για εισιτήρια σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σύμφωνα με το Forbes, η μέση τιμή ενός εισιτηρίου για τον τελικό στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ αγγίζει τα 11.327 δολάρια, ενώ ακόμη και το πιο οικονομικό διαθέσιμο εισιτήριο κοστίζει 7.451 δολάρια.

Για όσους επιθυμούν μια θέση κοντά στον αγωνιστικό χώρο, το κόστος γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό. Στη θύρα 21, κάθε εισιτήριο φτάνει τα 28.479 δολάρια, τιμή που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ για αθλητική διοργάνωση στις ΗΠΑ.

Οι τιμές αυτές ξεπερνούν ακόμη και εκείνες του Super Bowl, το οποίο μέχρι σήμερα κατείχε την κορυφή. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί στον τελικό του 2024 μεταξύ των Σαν Φρανσίσκο 49ers και των Κάνσας Σίτι Τσιφς, όπου η μέση τιμή εισιτηρίου ήταν 9.411 δολάρια. Παράλληλα, το φθηνότερο εισιτήριο που είχε καταγραφεί ποτέ σε Super Bowl κόστιζε 7.313 δολάρια, στον τελικό του 2021 ανάμεσα στους Τάμπα Μπέι Μπακανίρς και τους Κάνσας Σίτι Τσιφς.

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