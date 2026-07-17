Χαλκιδική: Σπαραγμός στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε στο τροχαίο - Σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη

Παραμένει διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και η έξι μηνών αδερφή της.

Η τραγική είδηση για το πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική έγινε γνωστή και στην Μολδαβία με τα μέσα της χώρας να κάνουν ιδιαίτερη αναφορά.

Η δημοτική αρχή του Στρασένι στη Μολδαβία απευθύνει έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας και τον επαναπατρισμό των σορών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Κονσταντίν Σίρμπου, η σύζυγός του Λουτσία και το μόλις έξι μηνών βρέφος τους έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Επισημαίνουν ότι η κόρη της οικογένειας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο.

Παράλληλα η εικόνα του άτυχου ζευγαριού κάνει τον γύρο των social media στη Μολδαβία επισημαίνοντας το τραγικό γεγονός και μέσα από αναρτήσεις καλούν σε οικονομική ενίσχυση.

Το κοριτσάκι, το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε κρίσιμη κατάσταση

Η μικρή φέρει τραύματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στον θώρακα, και παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου–Αγίου Νικολάου, όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και βγήκε εκτός δρόμου

Να σημειωθεί ότι ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου, που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από εντολή του εισαγγελέα.

Πηγή: newsit.gr