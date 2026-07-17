«Βόμβα» από την L'Equipe: «Ο Ολίσε θέλει να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Σύμφωνα με την L' Equipe, ο Μάικλ Ολίσε έχει εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο η Μπάγερν Μονάχου εμφανίζεται ανένδοτη για την πώληση του.

Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται μαζί με τον Μπαπέ και άλλους παίκτες των Μαδριλένων στο φετινό Μουντιάλ, βλέπει θετικά το σενάριο μιας ενδεχόμενης μεταγραφής του στην ισπανική ομάδα.

Ωστόσο, οι άνθρωποι των Βαυαρών έσπευσαν άμεσα να διαψεύσουν το συγκεκριμένο σενάριο, κάνοντας ξεκάθαρη την αρνητική στάση τους για την πώληση του Ολίσε.

«Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν χρειάζεται να μπει στον κόπο να μας κάνει πρόταση, γιατί η Μπάγερν δεν πρόκειται να πουλήσει τον Ολίσε», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου, Χέρμπερτ Χάινερ.

Το σημερινό (17/7) πρωτοσέλιδα της L'Equipe: