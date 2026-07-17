Δίκη Μαραντόνα: «Οι θεράποντες ιατροί αναζητούσαν τη δημοσιότητα»

Ο Μαξιμιλιάνο Πομάργκο, πρώην γραμματέας και βοηθός του Ντιέγκο Μαραντόνα, κατέθεσε κατά της ιατρικής ομάδας που φρόντιζε τον Αργεντινό, στη δίκη για το θάνατό του.

Οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι φρόντιζαν τον Ντιέγκο Μαραντόνα κατά τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του το 2020, «γινόντουσαν σαν τον Μαραντόνα» και «αναζητούσαν τα φώτα της δημοσιότητας», κατέθεσε ένας πρώην βοηθός του «Ντιεγκίτο» κατά την διάρκεια της δίκης, που διεξάγεται προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του αείμνηστου Αργεντινού.

«Γινόντουσαν σαν τον Μαραντόνα, αναζητούσαν τα φώτα της δημοσιότητας», δήλωσε ο Μαξιμιλιάνο Πομάργκο, ο οποίος διετέλεσε προσωπικός γραμματέας και βοηθός του Μαραντόνα από το 2016 έως το 2020, κατηγορώντας την ιατρική ομάδα ότι εκμεταλλεύθηκε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση του Μαραντόνα για να προωθήσουν εαυτούς.

Η δίκη σχετικά με τον θάνατο του ειδώλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου μπήκε στον τέταρτο μήνα της στο Σαν Ισίδρο, βόρεια του Μπουένος Άιρες, με δύο ακροάσεις την εβδομάδα. Επτά επαγγελματίες υγείας (σ.σ. ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές) δικάζονται για πιθανή αμέλεια που συνέβαλε στον θάνατο του Μαραντόνα.

Ο κ. Πομάργκο είπε στο δικαστήριο ότι το 2020 είδε την Αγκουστίνα Κοσάτσοφ και τον Κάρλος Ντίαζ, δύο από τους κατηγορούμενους, «μπροστά από την κλινική (όπου είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ο Μαραντόνα) να δίνουν συνέντευξη Τύπου. Όλοι τρελαινόμασταν».

Εξήγησε ότι στην συνέχεια είπε στον Λεοπόλδο Λούκε, τον έμπιστο γιατρό του Μαραντόνα -και έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους- «ότι έπρεπε να ηρεμήσουν, επειδή μου φαινόταν υπερβολικό».

Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης την τεταμένη ατμόσφαιρα στον ιατρικό κύκλο του Μαραντόνα, όπου υπήρχαν «επαγγελματικές αντιπαλότητες» μεταξύ των ιατρών. Ο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, μόνος σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στο Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες, όπου ανάρρωνε από νευροχειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική μαρτυρία, υπέφερε για αρκετές ώρες πριν επέλθει το μοιραίο.

Το επίπεδο του ιατρικού εξοπλισμού -που περιγράφεται ως κακό από τις μαρτυρίες- στο σπίτι, ο βαθμός φροντίδας που έλαβε ο Μαραντόνα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν (ή δεν ελήφθησαν) είναι κεντρικά ζητήματα στην δίκη.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη και οι περισσότεροι κρύβονται πίσω από τις ιατρικές τους ειδικότητες, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις κλινικές αιτίες θανάτου.