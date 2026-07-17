Συνεχίζει στο Ισραήλ την καριέρα του ο Πάρις Λι

Σημαντική μεταγραφική κίνηση για την Ιρόνι Νες Ζιόνα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάρις Λι για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 31χρονος Αμερικανός πλέι μέικερ (1.83μ.) μετακομίζει στο Ισραήλ μετά τη θητεία του στην Ούνικς Καζάν την περασμένη σεζόν.

Την περασμένη σεζόν, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού (2022-23) είχε μια γεμάτη χρονιά, μετρώντας 10.4 πόντους, 5.2 ασίστ και 1.2 κλεψίματα κατά μέσο όρο στη VTB League.

Ο Λι κουβαλάει πλούσια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας στο βιογραφικό του 128 εμφανίσεις στην EuroLeague με τις φανέλες των Μονακό, Παναθηναϊκού και Βιλερμπάν.

Στις πρώτες του δηλώσεις, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Νες Ζιόνα τόνισε: «Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στη Νες Ζιόνα και το πρωτάθλημα του Ισραήλ. Θέλω να δημιουργήσουμε υπέροχες στιγμές και να παλέψουμε για τους στόχους μας».