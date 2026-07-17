Αργεντινή: Έγραψε ιστορία η «Αλμπισελέστε» με ρεκόρ τερμάτων σε ένα Μουντιάλ (pic+vid)

Η Αργεντινή έφτασε σε δεύτερο διαδοχικό τελικό Μουντιάλ και έσπασε και το ρεκόρ τερμάτων της ομάδας σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, φτάνοντας τα 19 τέρματα.

Η Αργεντινή πέτυχε μία επική ανατροπή κόντρα στην Αγγλία, κερδίζοντας με 2-1 και πήρε το εισιτήριο του τελικού για το Μουντιάλ του 2026. Έπειτα από το προβάδισμα που πήραν τα «Τρία Λιοντάρια» με το γκολ του Γκόρντον στο 55’, η «Αλμπισελέστε» έφερε... τούμπα το ματς, αρχικά ισοφαρίζοντας με τον Ένζο Φερνάντες στο 85’ και τον Λαουτάρο Μαρτίνες να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά στο 90+2', διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Το γκολ του Μαρτίνες ήταν το 19ο της Αργεντινής στο φετινό Μουντιάλ, με την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι να καταρρίπτει ρεκόρ 96 χρόνων. Συγκεκριμένα αυτά είναι τα περισσότερα τέρματα που έχει πετύχει η «Αλμπισελέστε» σε ένα μόνο Παγκόσμιο Κύπελλο (19 γκολ – 7 ματς), με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση να είναι στο Μουντιάλ του 1930, όπου είχε 18 τέρματα σε πέντε αγώνες.

🇦🇷 Argentina is ABSOLUTELY UNSTOPPABLE in 2026!



⚽️ Most goals scored by them in a single World Cup:



🏆 2026: 19 goals (7 games)

🥈 1930: 18 (5 games)

🥉 1978: 15 (7 games)

🥉 2022: 15 (7 games)



⏳ And the FINAL is STILL to come… This team is rewriting history! pic.twitter.com/zurGrs4o6N — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 16, 2026

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