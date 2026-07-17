Προγνωστικά Ολυμπιακός – Φορτούνα Σιτάρντ: Βρίσκει ρυθμό στο 1.93

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φορτούνα Σιτάρντ σε φιλική αναμέτρηση στο Βλάαρντινγκεν της Ολλανδίας.

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Ανάλυση Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη και στο δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, όμως έμεινε στο 1-1 με τη Λέουβεν. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησαν περισσότερες ευκαιρίες από την αντίπαλό τους.

Ανάλυση Φορτούνα Σιτάρντ

Η Φορτούνα Σιτάρντ εξασφάλισε την παραμονή της στην Eredivisie χωρίς να μπλέξει ουσιαστικά σε μεγάλα προβλήματα. Ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στη 12η θέση με 34 βαθμούς και πέτυχε τον βασικό της στόχο, που ήταν να παραμείνει στα «μεγάλα σαλόνια» του ολλανδικού ποδοσφαίρου.

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