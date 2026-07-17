Άρης Betsson: Το γεμάτο «οπλοστάσιο» του Σπανούλη με Τολιόπουλο και τα δεδομένα με Λαρεντζάκη

Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για να ντυθεί ξανά στα κιτρινόμαυρα ο Βασίλης Τολιόπουλος, με την προσθήκη του οποίου στο ρόστερ, ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει ένα γεμάτο «οπλοστάσιο».

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Άρης Betsson για τη νέα αγωνιστική περίοδο ολοκληρώνεται με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Βασίλης Σπανούλης δημιούργησε ένα βαθύ ρόστερ 16 παικτών με ποιότητα, αθλητικότητα και μεγάλη αγωνιστική ευελιξία σε όλες τις θέσεις.

Η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, σε συνδυασμό με την επικείμενη επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στο Παλέ, θωρακίζουν ποιοτικά τους «κιτρινόμαυρους», καθώς αμφότεροι αποτελούν δύο κινήσεις πρώτης γραμμής.

Η διαφαινόμενη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τον 30χρονο διεθνή γκαρντ φέρνει ξανά τον Τολιόπουλο στη Θεσσαλονίκη, γεμίζοντας την περιφέρεια της ομάδας. Αυτή η προσθήκη, ωστόσο, δημιουργεί έναν συνωστισμό στα γκαρντ και ο Βασίλης Σπανούλης θα κληθεί να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε αποσυμφόρηση στις συγκεκριμένες θέσεις. Αν δηλαδή κρίνει ότι όλοι στην ομάδα είναι αναγκαίοι και θα χρειαστούν μέσα στη χρονιά, τότε θα παραμείνουν άπαντες. Αυτό όμως, θα προκύψει και μέσα από κατ’ ιδίαν συζήτηση με τους παίκτες ξεχωριστά.

Την ίδια ώρα, η έλευση του Τολιόπουλου φαίνεται πως «παγώνει» το θέμα του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Παρότι ο Άρης είχε έρθει σε συμφωνία με τον έμπειρο γκαρντ, η μεταγραφή του περιελάμβανε μια βασική προϋπόθεση: να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα τη στρατηγική τους με το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ (εν αναμονή των εξελίξεων με τους Ουόκαπ και Ντόρσεϊ).

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός φέρεται να αξιώνει πλέον buy out για τον Λαρεντζάκη, γεγονός που υψώνει επιπλέον εμπόδια για τη μεταγραφή του. Οι «κιτρινόμαυροι» παραμένουν stand by και είναι έτοιμοι να κινηθούν μόνο αν ο παίκτης μείνει ελεύθερος και ανάλογα με τις ανάγκες του ρόστερ τους.

Με τις εκκρεμότητες των Γιόβιτς, Μοκόκα και Χαραλαμπόπουλου να βρίσκονται μόνο στο στάδιο των ανακοινώσεων, και με ανοιχτά τα μέτωπα των Αμίν Νουά και Θανάση Αντετοκούνμπο (είναι πιθανή η απόκτησή του), ο Άρης δείχνει πανέτοιμος και πιο γεμάτος από ποτέ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά το ρόστερ του Άρη με τις ανακοινώσεις να μένουν για τους Γιόβιτς, Μοκόκα, Τολιόπουλο και Χαραλαμπόπουλο:

Γκαρντ: Ντιμιτρίεβιτς, Γιόβιτς, Πουλιανίτης, Μήτρου-Λονγκ, Μόργκαν, Τολιόπουλος, Μοκόκα, Μποχωρίδης, Χατζηλάμπρου

Φόργουορντ: Χαραλαμπόπουλος, Νουά, Λιντέλ, Ρόμπινσον-Ερλ

Σέντερ: Μπιρτς, Κ. Αντετοκούνμπο, Τανούλης