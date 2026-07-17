Αήττητος Μακ Άλιστερ: Έγραψε ιστορία στα Μουντιάλ με 13 σερί παιχνίδια χωρίς ήττα (pic)

Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Αργεντινής, καθώς έγινε ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα παιχνίδια σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου (13) χωρίς να γνωρίσει ήττα.

Ένα ξεχωριστό ιστορικό επίτευγμα κατέγραψε ο Αλέξις Μακ Άλιστερ, ο οποίος συμπλήρωσε 13 συμμετοχές σε αγώνες Μουντιάλ χωρίς ήττα, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης, σύμφωνα με την Opta.

Ο παίκτης της Λίβερπουλ μετρά συνολικά 11 νίκες και δύο ισοπαλίες, με αμφότερες τις τελευταίες να καταλήγουν σε προκρίσεις της Αργεντινής στη διαδικασία των πέναλτι και έτσι παραμένει αήττητος σε όλες του τις εμφανίσεις σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

13 - 🇦🇷 Alexis Mac Allister has played in more @FIFAWorldCup matches without losing than anyone in the competition's history (13).



11 wins

2 draws (both won on penalties)

0 losses



Invincible. pic.twitter.com/BmhaDXQzPN — OptaJoe (@OptaJoe) July 16, 2026

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