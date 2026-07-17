Πόσο κοστίζει πραγματικά το leasing αυτοκινήτου; Τι να συγκρίνεις

Μπαίνεις στο ίντερνετ, ψάχνεις για leasing, σου πετάγεται μια εντυπωσιακή διαφήμιση με ένα αστραφτερό SUV και δίπλα μια μηνιαία τιμή-λουκούμι. Όμως ανταποκρίνεται αυτό το νούμερο και στο πραγματικό ποσό που πληρώνεις κάθε μήνα;

Στο leasing, η σωστή ερώτηση δεν είναι απλώς «πόσο είναι το μηνιαίο μίσθωμα;». Η ερώτηση που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου πριν βάλεις υπογραφή είναι «τι πληρώνω συνολικά και τι ακριβώς παίρνω μέσα σε αυτή την τιμή;».

Το πραγματικό κόστος δεν είναι ένα απλό νούμερο· επηρεάζεται από τις παροχές, τη διάρκεια, τα χιλιόμετρα, τα αρχικά έξοδα και, φυσικά, το πόσο ελεύθερος είσαι να αλλάξεις γνώμη στην πορεία.

Γιατί το μηνιαίο μίσθωμα δεν λέει όλη την αλήθεια;

Σκέψου το σαν μια ποδοσφαιρική μεταγραφή: δεν κοιτάς μόνο το συμβόλαιο του παίκτη, αλλά και τα bonus, τα δικαιώματα υπογραφής και τα ψιλά γράμματα. Δύο διαφορετικές εταιρείες μπορεί να σου προσφέρουν το ίδιο ακριβώς αυτοκίνητο με παρόμοιο μηνιαίο μίσθωμα.

Αν όμως η μία προσφορά σε δεσμεύει για τέσσερα χρόνια και η άλλη σου δίνει το ελεύθερο να το επιστρέψεις νωρίτερα, ή αν η μία ζητάει μια τεράστια προκαταβολή, τότε το πραγματικό τους κόστος είναι εντελώς διαφορετικό. Το μίσθωμα είναι απλώς η βιτρίνα. Το θέμα είναι τι κρύβεται πίσω από αυτή.

Τι περιλαμβάνεται στο πακέτο και πώς επηρεάζει την τσέπη σου

Για να κάνεις σωστή σύγκριση, πρέπει να γίνεις λίγο σαν αμυντικός. Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο. Όταν μελετάς μια προσφορά, τσέκαρε αν καλύπτονται τα εξής, για να καταλάβεις ακριβώς πόσο κοστίζει το leasing:

Η ασφάλεια: Είναι απλή ή μικτή; Τι ισχύει με τις απαλλαγές σε περίπτωση ατυχήματος;

Η συντήρηση και τα service: Περιλαμβάνονται όλα τα προγραμματισμένα service και οι έκτακτες βλάβες ή θα χρειαστεί να πληρώσεις extra αν προκύψει κάτι σοβαρό;

Τα ελαστικά και τα τέλη κυκλοφορίας: Είναι μέσα στην τιμή; Προβλέπεται αλλαγή ελαστικών όταν φθαρούν;

Οδική βοήθεια και όχημα αντικατάστασης: Αν μείνεις στον δρόμο, θα έχεις άμεση υποστήριξη και άλλο αμάξι για να κάνεις τη δουλειά σου, ή θα ξεμείνεις χωρίς μεταφορικό μέσο;

Κάθε μία από αυτές τις παροχές, αν δεν περιλαμβάνεται, σημαίνει ότι θα πρέπει να τη συμπληρώσεις με δικά σου, επιπλέον έξοδα κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Αρχικά κόστη: Ξεκαθαρίζοντας το τοπίο

Εδώ χρειάζεται προσοχή για να μην μπερδέψεις τις έννοιες. Στο παραδοσιακό leasing, το μεγάλο «αγκάθι» είναι η προκαταβολή. Πρόκειται για ένα σεβαστό ποσό (συνήθως μερικές χιλιάδες ευρώ) που δίνεις στην αρχή για να μειώσεις το μηνιαίο σου μίσθωμα, το οποίο όμως δεν επιστρέφεται ποτέ.

Το ευέλικτο leasing είναι χωρίς προκαταβολή, περιλαμβάνει όμως κάποια αρχικά κόστη υπηρεσίας. Για παράδειγμα, στο ευέλικτο μοντέλο του instacar δεν υπάρχει η κλασική, βαριά προκαταβολή που σου δεσμεύει το κεφάλαιο.

Υπάρχει όμως ένα αρχικό κόστος εγγραφής και οι σχετικοί όροι έναρξης της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται ξεκάθαρα στη σελίδα τους. Όταν συγκρίνεις προσφορές, βάλε κάτω το στυλό και υπολόγισε το συνολικό ποσό που πρέπει να εκταμιεύσεις την πρώτη μέρα, είτε αυτό λέγεται προκαταβολή είτε κόστος έναρξης.

Διάρκεια και χιλιόμετρα: Ο χάρτης της δικής σου χρήσης

Η διάρκεια του συμβολαίου είναι αυτή που ρυθμίζει το ύψος του μισθώματος. Ένας γενικός κανόνας λέει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική δέσμευση, τόσο πέφτει το μηνιαίο κόστος.

Όμως, προσοχή: αν δεσμευτείς για 4-5 χρόνια και οι ανάγκες σου αλλάξουν (γιατί π.χ. μεγάλωσε η οικογένεια ή άλλαξες δουλειά), η πρόωρη διακοπή ενός κλειστού συμβολαίου μπορεί να συνοδεύεται από τσουχτερές ρήτρες.

Το ίδιο ισχύει και με τα χιλιόμετρα. Δεν έχουν όλοι οι οδηγοί τις ίδιες ανάγκες. Πριν επιλέξεις, αναρωτήσου:

Πόσα χιλιόμετρα κάνω ρεαλιστικά τον μήνα;

Κινούμαι κυρίως στην πόλη ή γράφω χιλιόμετρα στην εθνική;

Θα χρησιμοποιήσω το αμάξι για επαγγελματικούς σκοπούς;

Υπάρχει όριο χιλιομέτρων στο συμβόλαιο και, αν ναι, ποιο είναι το κόστος αν το ξεπεράσω;

Αν επιλέξεις ένα πακέτο με πολύ χαμηλό όριο χιλιομέτρων απλώς για να πετύχεις χαμηλότερο μίσθωμα, μπορεί στο τέλος να πληρώσεις τη διαφορά διπλή.

Πότε πραγματικά αξίζει το leasing;

Ας είμαστε αντικειμενικοί: το leasing δεν είναι μια μαγική λύση που συμφέρει τυφλά τους πάντες. Είναι όμως μια εξαιρετική και πολύ βολική επιλογή σε συγκεκριμένα σενάρια. Όταν θέλεις να έχεις ένα απολύτως προβλέψιμο μηνιαίο κόστος, ξέροντας ακριβώς τι σου φεύγει κάθε μήνα χωρίς εκπλήξεις από βλάβες ή ασφάλειες, το leasing σε συμφέρει.

Επίσης, όταν δεν θέλεις να εκταμιεύσεις ένα μεγάλο κεφάλαιο για να αγοράσεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο, προτιμώντας να κρατήσεις τα χρήματά σου για άλλες ανάγκες ή επενδύσεις. Ακόμα αν δεν θέλεις τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των συνεργείων, των τελών κυκλοφορίας και των ασφαλιστικών.

Όταν ξέρεις ότι οι ανάγκες σου μπορεί να αλλάξουν στο άμεσο μέλλον και θέλεις τη δυνατότητα να αλλάξεις ή να επιστρέψεις το αμάξι χωρίς να χάσεις μια περιουσία, το ευέλικτο leasing είναι η καλύτερη επιλογή για σένα.

Οδηγός σύγκρισης πριν την τελική απόφαση

Για να μην χαθείς στη μετάφραση, πριν πάρεις την απόφασή σου, φτιάξε ένα γρήγορο πλάνο και σύγκρινε:

Το μηνιαίο μίσθωμα σε σχέση με τη διάρκεια της δέσμευσης. Το αρχικό κόστος έναρξης (προκαταβολή ή κόστος υπηρεσίας). Τις καλύψεις (ασφάλεια, service, ελαστικά, οδική βοήθεια). Τα επιτρεπόμενα χιλιόμετρα και τις χρεώσεις υπέρβασης. Τους όρους και την ευελιξία σε περίπτωση που θελήσεις να διακόψεις ή να αλλάξεις όχημα.

Στο τέλος της ημέρας, το πραγματικό κόστος του leasing δεν είναι ένα μόνο νούμερο. Είναι ο συνδυασμός όλων των παραπάνω παραγόντων, προσαρμοσμένος στη δική σου καθημερινότητα και χρήση.

Αν θέλεις να δεις πώς μεταφράζονται όλα αυτά στην πράξη και να βρεις μια λύση που σου επιτρέπει να προσαρμόζεις το συμβόλαιο στις δικές σου ανάγκες, ρίξε μια ματιά στις διαθέσιμες διαθέσιμες επιλογές leasing στο instacar. Εκεί μπορείς να συγκρίνεις και να υπολογίσεις το συνολικό κόστος με βάση τη χρήση σου, έχοντας από την αρχή μια καθαρή και ειλικρινή εικόνα για το τι πληρώνεις και τι κερδίζεις.