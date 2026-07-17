Με στόχο τον τίτλο η Μπόντο Γκλιμτ, στην πρώτη 5άδα «Φλου» και Μπραγκαντίνο

Δυόμιση μήνες αήττητη (8 ματς) είναι η Μπόντο Γκλιμτ, η οποία για τη 13η αγωνιστική του νορβηγικού πρωταθλήματος υποδέχεται τη Φρέντρικσταντ. Στην πρώτη πεντάδα της κατάταξης βρίσκονται Φλουμινένσε και Μπραγκαντίνο που συναντιούνται για τη βραζιλιάνικη Serie A.

Πέντε νίκες και μία ισοπαλία για την Μπόντο Γκλιμτ στις έξι τελευταίες μονομαχίες της με τη Φρέντρικσταντ.

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Μπόντο Γκλιμτ έφυγε με τη νίκη 2-0 από την έδρα της ΚΦΟΥΜ Όσλο και σταθεροποιήθηκε στην 3η θέση. Μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά από την κορυφή, στην οποία βρέθηκε η Τρόμσο μετά από την ήττα της πρωταθλήτριας Βίκινγκ που έπεσε 2η. Πέρσι τερμάτισε στη 2η θέση και ως εκ τούτου θα ξεκινήσει από τον 3ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της. Επέστρεψαν από την εθνική οι Μπγιόρκαν (αμυντικός, 1 γκολ) Μπεργκ (μέσος, 1 γκολ), Χάουγκε (επιθετικός, 1 γκολ). Η Φρέντρικσταντ επανήλθε μετά από τη διακοπή με εντός έδρας ήττα από τη Λίλεστρομ, 0-2 με γκολ στο τελευταίο μισάωρο. Πέρσι τερμάτισε στη μέση της βαθμολογίας, χάνοντας τις δύο τελευταίες αγωνιστικές από την 1η Βίκινγκ και τη 2η Μπόντο Γκλιμτ (5-0). Σε 6 φετινά εκτός έδρας ματς μετράει 4 ήττες. Η γηπεδούχος έχει το πάνω χέρι για τη νίκη, όμως η Φρέντρικσταντ σκόραρε στους 5/6 τελευταίους αγώνες μακριά από την πόλη της και έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στο σκορ.

Μετά από ενάμιση μήνα κάνει επανεκκίνηση το πρωτάθλημα Βραζιλίας, με τη Φλουμινένσε να βρίσκεται στην πρώτη τριάδα και να ελπίζει στον πρώτο της τίτλο μετά από το 2012. Βέβαια, η 4 φορές πρωταθλήτρια την τελευταία δεκαετία Παλμέιρας είναι 10 βαθμούς μπροστά, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση του α’ γύρου. Η ομάδα που καθοδηγεί ο 45χρονος Αργεντινός Λουίς Ζουμπέλδια συνεχίζει και στο Λιμπερταδόρες, όπου σε έναν μήνα θα παίξει με την αργεντινίκη Ριβαντάβια για τους «16». Στα φιλικά του Ιουλίου νίκησε 6-1 τη Νόβα Ιγκουάσου και 2-0 την Μπαΐα. Στο 7-1-1 η εντός έδρας συγκομιδή της. Τιμωρημένος ο 36χρονος αμυντικός Σαβιέρ. Η 10η πέρσι Μπραγκαντίνο πήγε στη διακοπή ερχόμενη από τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα. Συνεχίζει από την πλευρά της στο Σουνταμερικάνα, όπου θα παίξει στα πλέι οφ με τη περουβιανική Σπόρτινγκ Κριστάλ για την πρόκριση στους «16», όπου περιμένει η Ατλέτικο Μινέιρο. Στο 4-1-4 ο εκτός έδρας απολογισμός της στο πρωτάθλημα. Τιμωρημένος ο αμυντικός Καπισάμπα (3 γκολ).

Ομάδες του πάνω μέρος της κατάταξης οι δύο αντίπαλοι, οι οποίοι σκόραραν και δέχτηκαν γκολ στα 8/11 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια. Ελαφρύ προβάδισμα στην ισχυρή στο σπίτι της Φλουμινένσε.

616. ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ - ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 1&G 2,15

635. ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ - ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 1Χ&G 2,10