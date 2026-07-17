Παναθηναϊκός: Μέρος του προγράμματος ο Ντέσερς, σε φουλ ρυθμούς ο Πελίστρι

Ο Σίριλ Ντέσερς έβγαλε σήμερα μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού για πρώτη φορά, ενώ ο Φακούντο Πελίστρι ανεβάζει ρυθμούς ενόψει Πάκσι.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε δύο λόγους να χαμογελάσει στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, καθώς ο Σίριλ Ντέσερς επέστρεψε σε μέρος του κανονικού προγράμματος για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, δείχνοντας πως πλησιάζει η στιγμή της πλήρους επανόδου του. Παράλληλα, ο Φακούντο Πελίστρι προπονήθηκε χωρίς προβλήματα, ακολουθώντας όλο το πρόγραμμα της ομάδας.

Το προπονητικό πρόγραμμα προσαρμόστηκε ανάλογα με τα λεπτά συμμετοχής των παικτών στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης. Όσοι αγωνίστηκαν περισσότερο ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης και αποφόρτισης, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν σε πιο απαιτητικούς ρυθμούς.

Η προπόνηση άρχισε με το καθιερωμένο δυναμικό ζέσταμα, το οποίο περιελάμβανε ασκήσεις κινητικότητας, ενεργοποίησης και αλλαγών κατεύθυνσης. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν για rondo, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση στη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και στην άμεση πίεση μετά την απώλειά της.

Ακολούθησαν ασκήσεις ανάπτυξης και κυκλοφορίας του παιχνιδιού, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδια μικρών χώρων, σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός και τρεις εναντίον τριών. Εκεί, ο Νίστρουπ επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην ένταση των μονομαχιών, στην ταχύτητα σκέψης και εκτέλεσης, στις γρήγορες μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση, αλλά και στην αποτελεσματικότητα των παικτών σε συνθήκες περιορισμένου χώρου.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση ξεκίνησε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, κόντρα στην Πάκσι (23/07), στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Ο Σίριλ Ντέσερς συμμετείχε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του σε μέρος του προγράμματος, ενώ ο Φακούντο Πελίστρι προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν ως βασικοί στο παιχνίδι κόντρα στη Ραπίντ Βιέννης ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδια ένας εναντίον ενός και τρεις εναντίον τριών.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Καλάμπρια και Ίνγκασον».