H Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε με «Queen» τον Κλάιμπερν (vid)

Κι επίσημα παίκτης της Φενέρμπαχτσε είναι ο Ουίλ Κλάιμπερν.

Ο 36χρονος Αμερικανός φόργουορντ επιστρέφει στην Τουρκία για μια τρίτη θητεία, αφού είχε παίξει εκεί με τις Νταρουσάφακα (2016-17) και Αναντολού Εφές (2022-24). Ενδιάμεσα αγωνίστηκε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2017-22), με την οποία κατέκτησε τη Euroleague to 2019 και μετά την Εφές έπαιξε σε Βίρτους Μπολόνια (2024-25) και Μπαρτσελόνα (2025-26).

Την περασμένη σεζόν με τους «μπλαουγκράνα» είχε 13.8 πόντους με 38% στο τρίποντο, 4.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε 25.6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 33 αγώνων στη Euroleague.

H συμφωνία της Φενέρ με τον Κλάιμπερν είναι για έναν χρόνο και την προανήγγειλε η τουρκική ομάδα με το τραγούδι «We will rock you» των «Queen».

He WILL rock you… 🎶🎶 pic.twitter.com/aAsCzgV6uq — Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 17, 2026