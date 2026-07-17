H Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε με «Queen» τον Κλάιμπερν (vid)

Ο 36χρονος Αμερικανός φόργουορντ επιστρέφει στην Τουρκία για μια τρίτη θητεία, αφού είχε παίξει εκεί με τις Νταρουσάφακα (2016-17) και Αναντολού Εφές (2022-24). Ενδιάμεσα αγωνίστηκε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2017-22), με την οποία κατέκτησε τη Euroleague to 2019 και μετά την Εφές έπαιξε σε Βίρτους Μπολόνια (2024-25) και Μπαρτσελόνα (2025-26).
Την περασμένη σεζόν με τους «μπλαουγκράνα» είχε 13.8 πόντους με 38% στο τρίποντο, 4.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε 25.6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 33 αγώνων στη Euroleague.
H συμφωνία της Φενέρ με τον Κλάιμπερν είναι για έναν χρόνο και την προανήγγειλε η τουρκική ομάδα με το τραγούδι «We will rock you» των «Queen».
He WILL rock you… 🎶🎶 pic.twitter.com/aAsCzgV6uq— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 17, 2026
Will Clyburn Fenerbahçe’de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 17, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak FC Barcelona forması giyen Amerikalı forvet Will Clyburn (2.01cm - 1990) ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Amerika Kolej Ligi’nde Utah Üniversitesi (2010-11) ve Iowa State (2011-13) formaları… pic.twitter.com/ybY9gm1KOs