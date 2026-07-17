Λάτρης του Μέσι και οπαδός του Ολυμπιακού: Ποια είναι η δημοσιογράφος Trish Christakis που μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος μεγάλος αστέρας στο αθλητικό «σύμπαν» που έχει δημιουργηθεί στο Μαϊάμι. Στην πόλη του Λιονέλ Μέσι, θα υπάρχει πλέον και ο Έλληνας αστέρας του NBA που χθες παρουσιάστηκε από τους Χιτ και φιλοδοξεί να καταφέρει να φτάσει πολύ ψηλά και με τη φανέλα με το «7» που θα φοράει πλέον.

Στην χθεσινοβραδινή του παρουσίαση, μια από τις στιγμές που ξεχώρισε ήταν όταν η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος Trish Christakis του έκανε μια ερώτηση στα ελληνικά. Η ίδια κάλεσε τον Giannis να απαντήσει σε όποια γλώσσα επιθυμεί, και εκείνος αυθόρμητα μίλησε για τους λόγους που επέλεξε τους Μαϊάμι Χιτ για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Οταν τελείωσε μάλιστα αντιλήφθηκε πως... κανείς στο δωμάτιο δεν έχει καταλάβει κάτι, και αστειεύτηκε «της είπα ότι δεν την συμπαθώ» και όλοι ξέσπασαν σε γέλια.

Η Ελληνοαμερικανίδα ρεπόρτερ του NBC 6 Trish Christakis έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού εδώ και κάποια χρόνια έπειτα από κάποια αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πλέον θα παρακολουθεί στενά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο νέο σταθμό της καριέρας του.

Η ερώτηση της Trish Christakis στα ελληνικά και η απάντηση του Αντετοκούνμπο

Ο Έλληνας σταρ απάντησε στα ελληνικά και στάθηκε στην παρουσία του Μπαμ Αντεμπάγιο και του Έρικ Σπόελστρα, αλλά και στην πόλη του Μαϊάμι, την οποία χαρακτήρισε ζεστή και φιλική. Παράλληλα, ανέφερε πως έχει οικογένεια που μένει εκεί εδώ και χρόνια, ενώ εκεί γνώρισε και τη σύζυγό του, Μαράια.

Αφού ολοκλήρωσε την απάντησή του στα ελληνικά και συνειδητοποιώντας πως στην αίθουσα Τύπου μάλλον κανείς δεν είχε καταλάβει τι είπε πέρα από την Trish Christakis, είπε στα αγγλικά: «Μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ», σκορπώντας το γέλιο στους υπόλοιπους δημοσιογράφους.

Miami got a lot more Greek today! Welcome to Miami, Giannis 🇬🇷🔥 @Giannis_An34 pic.twitter.com/JtIjVWJWmO — Trish Christakis (@TrishChristakis) July 17, 2026

Αναλυτικά, η δήλωσή του: «Πιστεύω πως η καινούργια σεζόν θα είναι σίγουρα δύσκολη. Οποιαδήποτε NBA σεζόν παίζεις με 82 παιχνίδια δεν είναι εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι, είμαι ενθουσιασμένος που έχω ένα παίκτης σαν τον Μπαμ δίπλα μου που θα με στηρίζει και ξέρω ότι θα βγάζει ένα πάρα πολύ βάρος από πάνω του. Σίγουρα, όταν κοιτάς τον πάγκο και βλέπεις έναν έμπειρο προπονητή σαν τον Έρικ Σπλόστρα κάνει τη δουλειά σου πολύ πιο εύκολη, γιατί ξέρεις ότι θα σε βάζει σε σωστές καταστάσεις για να είσαι επιτυχημένος όταν παίζεις. Το Μαϊάμι μου αρέσει γιατί είναι πολύ οικογενειακή και φιλική πόλη. Έχω οικογένεια που μένει στο Μαϊάμι χρόνια, γνώρισε τη γυναίκα μου. Είναι μία ζεστή πόλη και είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία. Για αυτό διάλεξα το Μαϊάμι».

Ποια είναι η Trish Christakis

Μεγαλωμένη στο Σικάγο, η Christakis ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Illinois Urbana-Champaign με ειδίκευση στη δημοσιογραφία. Έχει εδραιώσει τη θέση της στο NBA, κάνοντας αισθητή την παρουσία της όταν κάλυψε από κοντά τον αγώνα Μαϊάμι Χιτ - Λος Άντζελες Λέικερς το 2023.

Όπως γράφει το protothema.gr, η 32χρονη δημοσιογράφος εντάχθηκε στο CBS News Miami τον Φεβρουάριο του 2022 και κάλυπτε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως το NBA, το NHL, το κολεγιακό μπάσκετ και το MLB, όπως αναφέρει το δίκτυο. Πλέον εδώ και μερικούς μήνες ανήκει στο δυναμικό του NBC 6 South Florida.

Στο ρεπορτάζ της συμπεριλαμβάνονται οι αγώνες των Μαϊάμι Χιτ στο NBA, των Μαϊάμι Ντόλφινς στο NFL και της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS, ενώ έχει καλύψει και σημαντικά αθλητικά γεγονότα όπως το Stanley Cup και το κολεγιακό τουρνουά NCAA "March Madness". Ήταν επίσης παρούσα στους τελικούς του NBA.

Η Trish λατρεύει να παίζει ποδόσφαιρο στον ελεύθερο χρόνο της και αστειεύεται ότι είναι «wannabe επιθετικός της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ».

«Το να παίζω ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή και να γίνω επαγγελματίας ήταν πάντα το μεγαλύτερο όνειρό μου. Αλλά το να πληρώνομαι για να καλύπτω την καριέρα του Μέσι, είναι περισσότερο από αυτό που μπορούσα να φανταστώ», είχε πει χαρακτηριστικά η ίδια, που θεωρεί τον Αργεντινό, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Σε ανάρτησή της, η ίδια είχε αποκαλύψει ότι υποστηρίζει τον Ολυμπιακό όσον αφορά τις ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες.

Εκτός γηπέδου, η Trish απολαμβάνει τη γυμναστική, τις δραστηριότητες στο νερό, ενώ ασχολείται ενεργά με την εθελοντική εργασία σε καταφύγια ζώων. Μάλιστα, επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα για διακοπές.