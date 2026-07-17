Στον Βόλο ο Γκουστάβο Φουρτάδο

Ο Βόλος απέκτησε τον Γκουστάβο Φουρτάδο, γνωστό από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό Β και τη Λαμία, με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Gustavo Furtado με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ με οψιόν αγοράς.

Ο Gustavo Furtado αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και εν συνεχεία μετέβη στην Πορταριά όπου ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Gustavo Furtado είναι γνώστης του Ελληνικού ποδοσφαίρου κυρίως από το πέρασμά του από τη Λαμία (2024-25), ενώ έχει αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό Β’.

Την περσινή περίοδο ο Gustavo Furtado αγωνίστηκε 14 φορές με τη φανέλα της Κράσνονταρ, ενώ είχε και 6 συμμετοχές με τη Σότσι στην οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Gustavo Furtado στην οικογένεια της.