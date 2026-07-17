Ανακοίνωσε τον Λουβαβού-Καμπαρό για δύο χρόνια η Ρεάλ Μαδρίτης

Ενίσχυση στην περιφέρεια της Ρεάλ Μαδρίτης, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τίμοτε Λουβαβού-Καμπαρό ως το 2028.

Λίγα λεπτά μετά την αποχώρησή του και τη σχετική ανακοίνωση της Μπασκόνια, ακολούθησε η ανακοίνωση απόκτησής του από τη Ρεάλ.

Ο 31χρονος Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ τη φετινή σεζόν της EuroLeague μέτρησε 18.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 36 αναμετρήσεις.

Comunicado Oficial: Timothé Luwawu-Cabarrot. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 17, 2026