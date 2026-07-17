Ανακοίνωσε τον Λουβαβού-Καμπαρό για δύο χρόνια η Ρεάλ Μαδρίτης

Λίγα λεπτά μετά την αποχώρησή του και τη σχετική ανακοίνωση της Μπασκόνια, ακολούθησε η ανακοίνωση απόκτησής του από τη Ρεάλ.
Ο 31χρονος Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ τη φετινή σεζόν της EuroLeague μέτρησε 18.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 36 αναμετρήσεις.
Comunicado Oficial: Timothé Luwawu-Cabarrot.— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 17, 2026
Kosner Baskonia y Timothé Luwawu-Cabarrot separan sus caminos— Kosner Baskonia (@Baskonia) July 17, 2026
Mila Esker, Tim! 💙❤️
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