Άρης: Την Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια της φετινής φανέλας

Η νέα φανέλα του Άρη κάνει την πρώτη της εμφάνιση την ερχόμενη Δευτέρα, σε μια ειδική παρουσίαση

Σε μια ξεχωριστή βραδιά για την ομάδα, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον εξωτερικό χώρο του Regency Casino Thessaloniki (restaurant & bar «ō kipos»), η ΠΑΕ Άρης θα κάνει γνωστή και επίσημα τη νέα φανέλα της ομάδας, παρουσία του ποδοσφαιρικού τμήματος, του προπονητικού επιτελείου, των στρατηγικών χορηγών της ΠΑΕ και εξεχουσών προσωπικοτήτων της πόλης.

Θυμίζουμε πως η νέα συνεργασία με την εταιρεία NIKE είναι δεδομένη, με τον Άρη να ετοιμάζει κάτι εντυπωσιακό για τις φετινές του εμφανίσεις σε πρωτάθημα και κύπελλο.