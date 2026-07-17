Για δύο χρόνια στην Μπασκόνια ο Ντουάρτε (pic)

Ο Κρις Ντουάρτε θα αγωνίζεται με την φανέλα της Μπασκόνια για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κρις Ντουάρτε για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 29χρονος έχει αγωνιστεί σε περισσότερα από 150 παιχνίδια στο ΝΒΑ, έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από τους Σακραμέντο Κινγκς και τους Σικάγο Μπουλς. Την περασμένη σεζόν με την Μάλαγα είχε κατά μέσο όρο 11,4 πόντους και 2,9 ασίστ στο πρωτάθλημα και 9,5 πόντους και 1,9 ασίστ στο BCL.