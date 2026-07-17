«Έδεσε» την αρχηγό της η ΑΕΚ! (pic)

Σε μια ακόμα σημαντική κίνηση προχώρησε η ΑΕΚ που «έδεσε» την αρχηγό της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου Ελένη Στεφάτου με νέο συμβόλαιο.

Η 28χρονη διεθνής ποδοσφαιρίστρια, αποτελεί μια πολύ σημαντική μονάδα για την Ένωση και τον πυλώνα για την επιστροφή της Ένωσης στην κορυφή, όπως της τόνισε ο εκτελεστικός διευθυντής της Μάνας ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν για την ανανέωση του συμβολαίου της.

Για την ΑΕΚ ήταν αδιαπραγμάτευτο να κρατήσει την Στεφάτουγια χίλιους λόγους, εκτιμώντας το πάθος της, το δέσιμο της με την ομάδα, το ήθος της και φυσικά την προσφορά της. Και βέβαια ότι τραυματίστηκε σοβαρά φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ ήταν ένας επιπλέον λόγος για να μην τίθεται καν σε συζήτηση η παραμονή της.

«Θέλω να πω μόνο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ΑΕΚ και στους ανθρώπους της για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, στις συμπαίκτριες μου για την αγάπη τους, όπως φυσικά και στον κόσμο της ομάδας μας, που με βοήθησε τόσο πολύ ειδικά στις δύσκολες στιγμές μετά τον τραυματισμό μου», τόνισε μεταξύ άλλων η ίδια.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Ελένη Στεφάτου. Η 28χρονη (18/06/1998) διεθνής μέσος, υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και θα παραμείνει στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ!

Η αρχηγός της ΑΕΚ έχει γράψει τη δική της ιστορία με την κιτρινόμαυρη φανέλα και είναι συνώνυμο του πάθους και της πίστης. Η Ελένη Στεφάτου βρίσκεται στην ΑΕΚ από το 2022, συμπληρώνοντας έτσι μία πενταετία με τον Δικέφαλο στο στήθος, έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση του νταμπλ του 2025.

Την περασμένη σεζόν στάθηκε άτυχη, συγκλονίζοντας τους πάντες, με τον σοβαρό τραυματισμό της (ρήξη χιαστού) στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Κορωπί. Στις 20 Απριλίου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Την Ελένη υποδέχθηκε ο εκτελεστικός διευθυντής της Μάνας ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής και ύστερα από μια εγκάρδια συζήτηση, υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου της.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Ελένη Στεφάτου δήλωσε στο aek.gr: «Πάμε μαζί για τον πέμπτο χρόνο στην ΑΕΚ! Μια πενταετία γεμάτη έντονα συναισθήματα κι αυτό είναι που αξίζει περισσότερο απ’ όλα. Δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια. Θέλω να πω μόνο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ΑΕΚ και στους ανθρώπους της για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, στις συμπαίκτριες μου για την αγάπη τους, όπως φυσικά και στον κόσμο της ομάδας μας, που με βοήθησε τόσο πολύ ειδικά στις δύσκολες στιγμές μετά τον τραυματισμό μου. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντερμαλή, που γνώρισα σήμερα και θέλω να του ευχηθώ τα καλύτερα γιατί διαπίστωσα ότι είναι ένας άνθρωπος με πολλή αγάπη και μεράκι για την ΑΕΚ. Πάμε όλοι μαζί, μια γροθιά για να πετύχουμε το στόχο της επιστροφής μας στην κορυφή. Για την ΑΕΚ και τον κόσμο μας».

Ελένη, καλή επιτυχία και τη νέα σεζόν!