H Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την επιστροφή του 23χρονου γκαρντ Ουμπάλ

Την απόκτηση - επιστροφή του Aγκουστίν Ουμπάλ ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα.

Ο 22χρονος Ουρουγουανός γκαρντ (1.98μ.) ανήκε στην Μπαρτσελόνα από τα τμήματα υποδομής και έως το 2024, παίζοντας όμως στην πρώτη ομάδα μόνο τη σεζόν 2021-22, καθώς τις επόμενες χρονιές δόθηκε δανεικός σε Μπιλμπάο (2022-23), Παλένθια (2023-24) και Γρανάδα (2024-25).

Την περασμένη σεζόν (2025-26) αγωνίστηκε με μεταγραφή στην Μανρέσα, όπου είχε 9.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 19.1 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο στη Liga Endesa.

Τώρα, ανήκει και πάλι στην Μπαρτσελόνα, η οποία τον καλωσόρισε και πάλι στις τάξεις της.