Έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στέφαν Ορτέγκα!

Οι Πειραιώτες έχουν ψηλά στην λίστα τους για τη θέση του τερματοφύλακα τον 33χρονο Στέφαν Ορτέγκα που κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά.

Η Χαλ κινείται τις τελευταίες ημέρες δυναμικά για την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη και στον Ολυμπιακό είναι προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο.

Οι Άγγλοι προσφέρουν αρκετά εκατομμύρια στην ομάδα του Πειραιά για να αποκτήσουν τον 23χρονο Χανιώτη τερματοφύλακα και η αποχώρηση του από τον σύλλογου είναι αρκετά πιθανή.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα μείνουν όμως άπραγοι και εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές για τον βασικό κίπερ που θα πλαισιώσει τους Πόποβιτς και Στουρνάρα.

Ο γνώριμος Ζοσέ Ζα και ο Ορλάντο Χιλ είναι δυο περιπτώσεις που εξετάζονται από τους Πειραιώτες, ενώ τις τελευταίες ώρες ακούγεται και το όνομα του έμπειρου Στέφαν Ορτέγκα!

Ο 33χρονος πορτιέρε ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και έτσι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι άνθρωποι του συλλόγου τον έχουν ψηλά στην λίστα τους.

Ο Γερμανός γκολκίπερ αγωνιζόταν για 3,5 χρόνια στην Μάντσεστερ Σίτι πριν πάει στην Νότιγχαμ και μέτρησε 56 παιχνίδια, έχοντας 51 γκολ παθητικό και 23 ανέπαφες εστίες. Πανηγύρισε, τέλος, δύο πρωταθλήματα και φυσικά το Champions League με την ομάδα του Μάντσεστερ.