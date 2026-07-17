Στο Λούμπλιν ο ΠΑΟΚ: Η πόλη των φοιτητών και προσωρινή έδρα της Ντιναμό Κιέβου

Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο Λούμπλιν της Πολωνίας για την πρώτη αναμέτρηση με τη Ντιναμό Κιέβου, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League.

Οι Ουκρανοί εξασφάλισαν την πρόκριση απέναντι στην Κλουζ στη διαδικασία των πέναλτι, με αποτέλεσμα να κλείσουν το ραντεβού με τον Δικέφαλο. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στην Πολωνία, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για μία εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα.

Η Ντιναμό Κιέβου συνεχίζει να αγωνίζεται εκτός των φυσικών της συνόρων, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή ευρωπαϊκών αγώνων στη χώρα. Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί γήπεδα του εξωτερικού για τις διεθνείς της υποχρεώσεις.

Για τη φετινή σεζόν, οι άνθρωποι της Ντιναμό επέλεξαν ως προσωρινή ευρωπαϊκή έδρα την Arena Lublin, χωρητικότητας περίπου 15.000 θεατών. Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στο Λούμπλιν, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της ανατολικής Πολωνίας, γνωστή για το ιστορικό της κέντρο, το μεγάλο πανεπιστημιακό της δυναμικό και τον χαρακτηρισμό της ως «πόλης των φοιτητών», αφού φιλοξενεί περισσότερους από 60.000 φοιτητές.

Λούμπλιν: Η ιστορική «καρδιά» της ανατολικής Πολωνίας

Το Λούμπλιν βρίσκεται στην ανατολική Πολωνία, περίπου 170 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βαρσοβίας και σε μικρή σχετικά απόσταση από τα σύνορα με την Ουκρανία. Με πληθυσμό που ξεπερνά τους 330.000 κατοίκους, αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής και ένα από τα σημαντικότερα διοικητικά, οικονομικά και ακαδημαϊκά κέντρα της χώρας.

Η πόλη διαθέτει πλούσια ιστορία και έντονη πολιτιστική ταυτότητα. Η Παλιά Πόλη και το εμβληματικό Κάστρο του Λούμπλιν, αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς της και προσελκύει αρκετούς επισκέπτες κάθε χρόνο.

Παράλληλα, το Λούμπλιν έχει καθιερωθεί ως η «φοιτητική πρωτεύουσα» της ανατολικής Πολωνίας. Φιλοξενεί εννέα πανεπιστημιακά ιδρύματα και περίπου 60.000 φοιτητές, γεγονός που προσδίδει στην πόλη έναν έντονα νεανικό και ζωντανό χαρακτήρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην Arena Lublin ο ΠΑΟΚ

Η Arena Lublin είναι το σημαντικότερο ποδοσφαιρικό στάδιο της πόλης και ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Πολωνίας. Εγκαινιάστηκε το 2014, αντικαθιστώντας το παλιό δημοτικό στάδιο, και διαθέτει χωρητικότητα περίπου 15.500 θεατών.

Το γήπεδο είναι η έδρα της Motor Lublin, ενώ κατά καιρούς έχει φιλοξενήσει και τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις άλλων πολωνικών συλλόγων, όταν οι δικές τους έδρες δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της UEFA. Παράλληλα, έχουν διεξαχθεί διεθνείς αγώνες μικρών εθνικών ομάδων της Πολωνίας, καθώς και σημαντικές διοργανώσεις νέων της UEFA και της FIFA.

Παρότι δεν συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα γήπεδα της Πολωνίας, θεωρείται ιδιαίτερα λειτουργικό και σύγχρονο. Σε βραδιές ευρωπαϊκών αγώνων δημιουργείται θερμή ατμόσφαιρα, με τους φιλάθλους να βρίσκονται πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και για όσους καλύπτουν δημοσιογραφικά τις αναμετρήσεις...