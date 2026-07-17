Μέσι στα 39, Γιαμάλ στα 19: Οι δύο «βασιλιάδες» της ντρίμπλας στο Μουντιάλ 2026 (pic)

Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός για τον Λιονέλ Μέσι. Σύμφωνα με στοιχεία της Opta, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει 25 επιτυχημένες ντρίμπλες στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, όντας ο μοναδικός μαζί με τον 19χρονο Λαμίν Γιαμάλ (22) που ξεπέρασε το φράγμα των 20.

Ο Λιονέλ Μέσι εξακολουθεί να γράφει ιστορία, ακόμη και στα 39 του χρόνια. Ο αρχηγός της Αργεντινής έχει 25 επιτυχημένες ντρίμπλες στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, έχοντας τις περισσότερες μέχρι τώρα στη διοργάνωση.

Μάλιστα, μόνο ένας ακόμη ποδοσφαιριστής κατάφερε να ξεπεράσει τις 20 επιτυχημένες ντρίμπλες: ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει 22, με το στατιστικό της Opta να αναδεικνύει αυτό το εντυπωσιακό στατιστικό, φέροντας δίπλα-δίπλα δύο διαφορετικές γενιές του ποδοσφαίρου.

20 - The only two players to complete 20+ dribbles at the 2026 World Cup:



25 - 🇦🇷 Lionel Messi, aged 39

22 - 🇪🇸 Lamine Yamal, aged 19



Relentless. pic.twitter.com/5rRA9l9LiT — OptaJoe (@OptaJoe) July 16, 2026

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