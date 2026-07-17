Πανθρακικός: Δυναμώνει στην άμυνα με Ζιούλη

Παίκτης του Πανθρακικού είναι ο Άγγελος Ζιούλης, ο οποίος θα ενισχύσει την αμυντική γραμμή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση του Πανθρακικού ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Άγγελο Ζιούλη.

Ο Άγγελος Ζιούλης, γεννημένος στις 1 Φεβρουαρίου 1995 στην Αθήνα, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας μας. Προηγούμενος σταθμός της καριέρας του ήταν το Αιγάλεω, όπου πραγματοποίησε τρεις γεμάτες σεζόν.

Με σημαντικές παραστάσεις από τη Super League και τη Super League 2, ο έμπειρος στόπερ έρχεται στην Κομοτηνή για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Πανθρακικού, προσφέροντας ποιότητα, σταθερότητα και προσωπικότητα.

Ο Ζιούλης έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Ολυμπιακό Λιοσίων, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κ19 του Πανθρακικού, από όπου μεταγράφηκε στην Κ20 του Παναθηναϊκού. Τη διετία 2015-2017 συνέχισε την καριέρα του στην Κύπρο, φορώντας τις φανέλες της ΑΕ Λεμεσού (U21) και του ΘΟΪ Λακατάμιας.

Τη σεζόν 2019-2020 αγωνίστηκε με τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Super League 2, ενώ έναν χρόνο αργότερα μεταγράφηκε στη Λαμία, καταγράφοντας συμμετοχές στη Super League.

Στη συνέχεια φόρεσε για πέντε αγωνιστικές περιόδους τη φανέλα των Χανίων, πραγματοποιώντας 91 συμμετοχές, ενώ τη διετία 2021-2023 αποτέλεσε έναν από τους αρχηγούς της ομάδας. Ακολούθησε η παρουσία του στην Ηλιούπολη με 11 συμμετοχές, πριν μετακομίσει στο Αιγάλεω, όπου τα τελευταία τρία χρόνια πραγματοποίησε 84 συμμετοχές και σημείωσε 1 γκολ, αποτελώντας βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της ομάδας.

Καλωσορίζουμε τον Άγγελο Ζιούλη στην οικογένεια του Πανθρακικού και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την πράσινη φανέλα στο νέο πρωτάθλημα.

