Άρης: Ανεβαίνουν οι ρυθμοί ενόψει Ιταλίας

Το σημερινό πρόγραμμα των παικτών του Άρη είχε στόχο την ανάπτυξη της μέγιστης αερόβιας ικανότητας μέσα από αγωνιστικές καταστάσεις.

Αναλυτικά η ενημέρωση των κιτρινόμαυρων:

"Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί της Παρασκευής. Το σημερινό πρόγραμμα είχε στόχο την ανάπτυξη της μέγιστης αερόβιας ικανότητας μέσα από αγωνιστικές καταστάσεις.

Περιλάμβανε παιχνίδια υψηλού ρυθμού και διαλειμματικό τρέξιμο. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας δούλεψαν στη λήψη αποφάσεων, στις γρήγορες μεταβάσεις και στη διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό (η προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα).

Αύριο, Σάββατο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διπλή προπόνηση (πρωί-απόγευμα) στις προπονητικές εγκαταστάσεις."