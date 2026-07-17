Προπονητής Χαλ: «Κατά 95% κλεισμένη η μεταγραφή του Τζολάκη - Τον περιμένω την επόμενη εβδομάδα»! (vid)

Ο προπονητής της Χαλ, Σεργκέι Γιακίροβιτς, δήλωσε ότι η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην αγγλική ομάδα είναι κλεισμένη κατά 95% και ότι τον περιμένει στο Νησί την επόμενη εβδομάδα!

Η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στην «νεοφώτιστη» της Premier League, Χαλ, φέρεται να μπαίνει στο τελικό στάδιο της, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, Σεργκέι Γιακίροβιτς.

Ο τεχνικός της αγγλικής ομάδας όχι μόνο επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Χαλ για τον Τζολάκη, αλλά αποκάλυψε σε δηλώσεις του στο BBC Radio πως η συμφωνία μεταξύ των δυο συλλόγων βρίσκεται ουσιαστικά στο τελευταίο στάδιο, τονίζοντας ότι έχει ολοκληρωθεί κατά 95%.

Τόνισε επίσης πως το μόνο που απομένει πλέον είναι οι ιατρικές εξετάσεις του Έλληνα κίπερ και η υπογραφή του συμβολαίου του.

Ο Βόσνιος τεχνικός το πήγε ένα... βήμα παραπέρα, μάλιστα, καθώς ανέφερε ότι περιμένει τον 22χρονο γκολκίπερ να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας

Τέλος επισήμανε πως ο Τζολάκης είναι πολύ χαρούμενος και ανυπομονεί για τη νέα πρόκληση που ξεκινάει στην καριέρα του.

Η πρόταση της Χαλ στον Ολυμπιακό φτάνει μαζί με τα bonus τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ακόμη δεν έχει υπάρξει οριστική συμφωνία μεταξύ των δυο ομάδων και τις επόμενες ώρες/ημέρες αναμένονται καθοριστικές εξελίξεις για το ζήτημα αυτό.