Ατλέτικο για Άλβαρες: «Δεν τον πουλάμε - Όποιος τον θέλει, ας δώσει 500 εκ. ευρώ!»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ξεκαθάρισε πως δεν πουλάει τον Χουλιάν Άλβαρες.

Καμία πρόθεση να παραχωρήσει τον Χουλιάν Άλβαρες δεν φαίνεται να έχει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο εκτελεστικός διευθυντής των «ροχιμπλάνκος» έκλεισε την πόρτα σε Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ και κάθε ενδιαφερόμενο για τον παίκτη, ξεκαθαρίζοντας πως όποιος θέλει να αποκτήσει τον Αργεντινό επιθετικό, θα πρέπει να εκταμιεύσει κοντά στα 500 εκατ. ευρώ, όπως προβλέπεται από την ρήτρα στο συμβόλαιό του.

«Θέλουμε ο Χουλιάν Άλβαρες να είναι ο επιθετικός μας. Ο Λαπόρτα (σ.σ. πρόεδρος Μπαρτσελόνα) είπε πως η πρόταση που μας έκανε δεν θα ισχύει αιώνια, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη: Δεν αποδεχόμαστε τα 100 εκατ. ευρώ της Μπαρτσελόνα, δεν θα αποδεχτούμε 150 εκατ., ούτε 200 εκατ. Ο παίκτης έχει ρήτρα».

O 26χρονος άσος έχει συμβόλαιο ως το 2030, και φέτος μετράει 20 τέρματα και 9 ασίστ σε 49 εμφανίσεις με την Ατλέτικο.