Πανσερραϊκός: Επιστροφή Μορέιρα μετά από δύο χρόνια

Ο Μαξιμιλιάνο «Chino» Μορέιρα επιστρέφει στον Πανσερραϊκό, με τον 32χρονο Ουρουγουανό να φορά ξανά τη φανέλα των «λιονταριών» μετά από μια διετία.

Ο έμπειρος αμυντικός μέσος έμεινε ελεύθερος από την Καλαμάτα και συμφώνησε με την ομάδα των Σερρών, στην οποία είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2023/24 στη Super League.

Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Μορέιρα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο και θα ενισχύσει την προσπάθεια του συλλόγου για την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία.

Ο «Chino», γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1994 στην Ουρουγουάη, έχει ύψος 1,73 μ. και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και ως αριστερός μπακ. Στην πρώτη του θητεία στον Πανσερραϊκό κατέγραψε 31 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Μετά την αποχώρησή του από τις Σέρρες, αγωνίστηκε στον Λεβαδειακό, στη Ρίβερ Πλέιτ Μοντεβιδέο και στην Καλαμάτα, έχοντας γεμάτες σεζόν και σημαντικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων η κατάκτηση πρωταθλήματος και Super Cup.

Πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, ο Μορέιρα είχε σημαντική παρουσία στην Αυστρία με την Αούστρια Κλάγκενφουρτ, όπου από το 2018 μέχρι το 2022 πραγματοποίησε συνολικά 122 εμφανίσεις, με 2 γκολ και 6 ασίστ.

Νωρίτερα στην καριέρα του αγωνίστηκε στην Ουρουγουάη με τις Ρεντίστας, Ουρακάν, Νασιονάλ και Ζουβεντούδε, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της «σελέστε» (U15, U17 και U20).

Ο Πανσερραϊκός καλωσόρισε ξανά τον Μορέιρα στην οικογένεια των «λιονταριών», ποντάροντας στην εμπειρία και την πολυθεσία του ενόψει της νέας σεζόν.