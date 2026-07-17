“Έδεσε” Σόμποσλαϊ η Λίβερπουλ!

Οι κόκκινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Ούγγρο μεσοεπιθετικό για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2031.

Κάτοικος Μέρσεϊσαϊντ για ακόμα πέντε χρόνια θα είναι ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με την Λίβερπουλ για νέο πενταετές συμβόλαιο με βελτιωμένες απολαβές.

Ο 25χρονος Μαγυάρος μεσοεπιθετικός, ο οποίος έκανε πέρσι σεζόν καριέρας με 13 γκολ και 12 ασίστ, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο, βάζοντας τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να εγκαταλείπει κι αυτός το Άνφιλντ, όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο Κονατέ και ο Άντι Ρόμπερτσον.