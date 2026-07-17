Πέθανε η Νάκυ Αγάθου – Ήταν μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης.

Ο φίλος της Τάκης Σαγιώρ την αποχαιρέτησε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Νάκυ Αγάθου ήταν μία από τις πρώτες ιστορικές τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης (1967 - 1988).

Η Νάκυ Αγάθου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα, όπου ξεκίνησε και τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση, το 1964 όταν δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών- εκφωνήτρια στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Κέρκυρας, του ΕΙΡ.

Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επελέγη για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος που είχε μόλις ξεκινήσει. Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια – παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας σε δραματική σχολή προκειμένου να βελτιώσει την εκφορά του λόγου της, εξαφανίζοντας το χαρακτηριστικό κερκυραϊκό ιδίωμα.

Το 1969 είχε γίνει ήδη αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού, όπως αποδείχθηκε και από τον διαγωνισμό που οργάνωσε η «Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης», στον οποίο η Αγάθου κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια.

Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρρυ Κλυνν.

Έκτοτε και μέχρι το 1988 όταν αποσύρθηκε από την παρουσίαση προγράμματος, ήταν πάντα μια από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης με πλήθος προσωπικών θαυμαστών.

Πηγή: cnn.gr