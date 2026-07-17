«Σπόντα» του Γιανάι σε Αταμάν: «Θεωρούν ανίκητη την Βαλένθια αλλά γίνεται να την κερδίσεις»

Ο Όφερ Γιανάι είπε το δικό του «αντίο» στον Τζόναθαν Μότλεϊ, ενώ ταυτόχρονα έριξε και… σπόντα στον Εργκίν Αταμάν για τα όσα είχε πει για την Βαλένθια.

Ο Τζόναναθ Μότλεϊ αποτελεί παρελθόν από την Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς συνεχίζει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Όφερ Γιανάι αποχαιρέτησε τον παίκτη και ταυτόχρονα έριξε και… μία σπόντα στον Εργκίν Αταμάν για τα όσα είχε δηλώσει για την Βαλένθια.

«ΤΜ

Ο πρώτος έμπειρος παίκτης που εντάχθηκε στη φιλόδοξη, αλλά μικρή και ταπεινή, Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η άφιξή του στον σύλλογο έθεσε τα θεμέλια για όλους τους ταλαντούχους παίκτες που ακολούθησαν και βοήθησαν να διαμορφωθεί η υπέροχη ομάδα της Χάποελ τη σεζόν 2024/25, η οποία κατέκτησε το Eurocup, με τον Μοτ να αναδεικνύεται MVP των τελικών.

Ο τίτλος κατακτήθηκε σε μια χρονιά κατά την οποία το Ισραήλ βρισκόταν σε πόλεμο, χωρίς να διεξαχθεί ούτε ένας αγώνας στο Ισραήλ. Αυτό κάνει αυτό το επίτευγμα ακόμη μεγαλύτερο από την εκτός έδρας κατάκτηση του πρωταθλήματος της Παρτιζάν το 1992.

Για να το πετύχουμε, χρειάστηκε επίσης να κερδίσουμε μια σειρά play-offs απέναντι στην εξαιρετική Βαλένθια, μια πανίσχυρη ομάδα που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο να νικηθεί (η οποία συμμετείχε στο Final Four της Euroleague την επόμενη χρονιά).

Παρεμπιπτόντως, Εργκίν — τελικά γίνεται να κερδίσεις σειρά απέναντι στη Βαλένθια...

ΤΜ, θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας και στην ιστορία μας. Θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειάς μας και μπορείς πάντα να υπολογίζεις στη φιλία μου.

Ερυθρέ Αστέρα, παρακαλώ φροντίστε τον καλά» έγραψε στην ανάρτησή του.