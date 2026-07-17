Ανεπίσημο ντεμπούτο για Ζότα Σίλβα - Με Στουρνάρα στην εστία ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το τρίτο φιλικό ματς της ομάδας επί ολλανδικού εδάφους, απέναντι στην Φορτούνα Σίταρντ (19:30).

Οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν το τρίτο φιλικό τους παιχνίδι στην Ολλανδία και στην καλοκαιρινή τους προετοιμασία, απέναντι στην ολλανδική Φορτούνα Σίταρντ (19:30).

Λίγη ώρα πριν την σέντρα του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση της ομάδας του, βάζοντας για πρώτη φορά στην ενδεκάδα του τον Ζότα Σίλβα, ενώ έδωσε φανέλα βασικού και σε αρκετούς νεαρούς που βρίσκονται στο ρόστερ.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινάει ο Στουρνάρας, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την... μάλλον κλεισμένη μεταγραφή του Τζολάκη στην Χαλ.

Η τετράδα στην άμυνα απαρτίζεται από τους Σιώζο, Κάρμο, Κουτσίδη και Ορτέγκα, ενώ στον άξονα θα βρίσκονται οι Σιπιόνι και Φίλης.

Οι Μαρτίνς και Αντρέ Λουίζ θα βρίσκονται στα άκρα της επίθεσης, ενώ ο Ζότα Σίλβα θα κινείται πίσω από τον προωθημένο Μασούρα, με τις θέσεις στο επιθετικό τρίτο της ομάδας να είναι πιθανό να αλλάζουν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Στουρνάρας, Σιώζος, Κάρμο, Κουτσίδης, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Φίλης, Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ, Ζότα Σίλβα, Μασούρας.