Τι ισχύει με την κάρτα φιλάθλου του ΑΣ ΠΑΟΚ

Η εκκίνηση της ασπρόμαυρης κάρτας φιλάθλου και η σταθερή τιμολογιακή πολιτική του ΠΑΟΚ.

«Πρεμιέρα» για την κάρτα φιλάθλου του ασπρόμαυρου Ερασιτέχνη, μία κάρτα που είναι απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίου διαρκείας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν.

Ως τιμή αγοράς ορίστηκαν τα 30 ευρώ για αγορά εισιτηρίου διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στα 20 ευρώ για αγορά μεμονωμένων εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

Μία τιμή αρκετά «προσιτή» για τα ελληνικά δεδομένα, αν συγκρίνει κανείς και τις κάρτες φιλάθλων των τριών ομάδων της Αθήνας. Η αντίστοιχη κάρτα του Ολυμπιακού κοστίζει 75 ευρώ, του Παναθηναϊκού 60 ευρώ και της ΑΕΚ 50 ευρώ

Η κάρτα αυτή έχει ως πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση των τμημάτων του ΑΣ ΠΑΟΚ, τα οποία πρωταγωνιστούν στο κορυφαίο επίπεδο, με τον Δικέφαλο να είναι η μοναδική ομάδα με παρουσία στα κορυφαία πρωταθλήματα και στα πέντε δημοφιλέστερα ομαδικά αθλήματα.

Διαχρονικά οι ασπρόμαυροι ακολουθούν μία πιο προσιτή τιμολογιακή πολιτική και στα εισιτήρια της ποδοσφαιρικής ομάδας, καθώς τόσο τα απλά εισιτήρια όσο και τα εισιτήρια διαρκείας διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με εκείνα των ομάδων της Αθήνας.