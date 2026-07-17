Στον τελικό του Μουντιάλ ο Πρωθυπουργός και ο Βασιλιάς της Ισπανίας

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες, σφοδρός επικριτής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής (19/7, 22:00).

«Ο πρωθυπουργός θα παραστεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη συνέχεια, θα ταξιδέψει στην Αλγερία», όπου έχει προγραμματιστεί επίσημη επίσκεψη για τη Δευτέρα, διευκρίνισε πηγή στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Στο στάδιο MetLife, κοντά στη Νέα Υόρκη, ο Πέδρο Σάντσες θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ-ο οποίος επίσης έκανε γνωστό ότι θα είναι στο στάδιο-, με τον οποίο οι σχέσεις είναι γνωστές για την έντασή τους, αλλά όχι με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι, ο οποίος εξήγησε χθες (16/7) ότι θα παρακολουθήσει τον τελικό στην τηλεόραση για λόγους...τύχης. Αναμένεται επίσης στον τελικό να παραστεί ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ' της Ισπανίας.

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