Πανάκριβη μεταγραφή για την Λιντς!

Μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές της ιστορίας της ολοκλήρωσε η Λιντς που πρόσθεσε άλλον έναν πύργο με εντυπωσιακά φυσικά προσόντα στο ρόστερ της.
Τα παγώνια ολοκλήρωσαν την απόκτηση του Τάρικ Μουχαμέροβιτς, ο οποίος ήταν από τις μεγάλες αποκαλύψεις της περσινής Serie A, με τη Σασουόλο.
Η Λιντς έδωσε 34 εκατομμύρια λίρες και απέσπασε την υπογραφή του 23χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος ήταν πολύ σταθερός με την φανέλα της Εθνικής Βοσνίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
🇧🇦 Dobro došao u Leeds, Tarik! pic.twitter.com/y62VSyXwF9— Leeds United (@LUFC) July 17, 2026