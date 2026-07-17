Πανάκριβη μεταγραφή για την Λιντς!

Τα παγώνια ολοκλήρωσαν την απόκτηση του Βόσνιου στόπερ, Τάρικ Μουχαμέροβιτς που κόστισε 34 εκατομμύρια λίρες!

Μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές της ιστορίας της ολοκλήρωσε η Λιντς που πρόσθεσε άλλον έναν πύργο με εντυπωσιακά φυσικά προσόντα στο ρόστερ της.

Τα παγώνια ολοκλήρωσαν την απόκτηση του Τάρικ Μουχαμέροβιτς, ο οποίος ήταν από τις μεγάλες αποκαλύψεις της περσινής Serie A, με τη Σασουόλο.

Η Λιντς έδωσε 34 εκατομμύρια λίρες και απέσπασε την υπογραφή του 23χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος ήταν πολύ σταθερός με την φανέλα της Εθνικής Βοσνίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.