Φουλάρει για την απόκτηση του Ορτέγκα ο Ολυμπιακός!

Οι Πειραιώτες αναμένεται να κάνουν all-in για την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα, μετά την σχεδόν κλεισμένη μεταγραφή του Τζολάκη στην Χαλ!

Με δηλώσεις του νωρίτερα ο προπονητής της Χαλ τόνισε ότι ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει κλείσει κατά 95% στην αγγλική ομάδα και ότι τον περιμένει την επόμενη εβδομάδα στο Νησί.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα μείνουν όμως άπραγοι και εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές για τον βασικό κίπερ που θα πλαισιώσει τους Πόποβιτς και Στουρνάρα.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται σοβαρά η περίπτωση του Στέφαν Ορτέγκα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τελικές συζητήσεις μεταξύ του Ολυμπιακού και του Γερμανού τερματοφύλακα!

Ο 33χρονος πορτιέρε ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και έτσι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι άνθρωποι του συλλόγου τον έχουν ψηλά στην λίστα τους.

Ο Γερμανός γκολκίπερ αγωνιζόταν για 3,5 χρόνια στην Μάντσεστερ Σίτι πριν πάει στην Νότιγχαμ και μέτρησε 56 παιχνίδια, έχοντας 51 γκολ παθητικό και 23 ανέπαφες εστίες. Πανηγύρισε, τέλος, δύο πρωταθλήματα και φυσικά το Champions League με την ομάδα του Μάντσεστερ.