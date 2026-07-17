Κάρτα Φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε η διάθεση

Στη διάθεση των φίλων του ΠΑΟΚ είναι η Κάρτα Φιλάθλου, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ - Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη.

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους του Δικεφάλου ότι ξεκίνησε η διάθεση της Κάρτας Φιλάθλου, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας αλλά και των εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ της σεζόν 2026-27.

Με την προμήθεια της Κάρτας Φιλάθλου για την παρακολούθηση των εντός έδρας αγώνων της ποδοσφαιρικής ομάδας, οι φίλοι του ΠΑΟΚ συμβάλλουν στην ενίσχυση του Α.Σ. ΠΑΟΚ και της συνολικής προσπάθειας ανάπτυξης των τμημάτων του Συλλόγου.

Tα έσοδα από την κάρτα φιλάθλου είναι σημαντικά για την στήριξη και την ανάπτυξη των τμημάτων μας, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί τίτλους και διακρίσεις σε όλα τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

Κάρτα Φιλάθλου για αγορά εισιτηρίου διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: 30€

Κάρτα Φιλάθλου για αγορά μεμονωμένων εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: 20€

https://www.ticketmaster.gr/as-paok-karta-filoy-diarkeias-2026-2027_sen_2008036.html

Η Κάρτα Φιλάθλου εκδίδεται μία φορά και ισχύει για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο. Δεν απαιτείται νέα αγορά για κάθε αγώνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2310988000 ή στο [email protected], από Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00 – 21:00 και Παρασκευή 09:00 – 16:00»