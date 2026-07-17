Πέθανε η κόρη του Σίλβιο Μπαλντίνι - Θρήνος στο ιταλικό ποδόσφαιρο

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ιταλικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου της κόρης του Σίλβιο Μπαλντίνι, με τη Βαλεντίνα Μπαλντίνι να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 30 ετών έπειτα από χρόνια μάχης με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η οικογένεια του προπονητή της εθνικής Ιταλίας Κ21 και υπηρεσιακού τεχνικού της ανδρικής ομάδας των «ατζούρι» βιώνει μία ανείπωτη τραγωδία, καθώς η Βαλεντίνα αντιμετώπιζε από τη γέννησή της βαριά τετραπληγία (τετραπάρεση), μια σοβαρή κινητική αναπηρία που επηρέαζε όλα τα άκρα και την καθημερινή της ζωή.

Ο Σίλβιο Μπαλντίνι είχε μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για την κόρη του, αναφερόμενος με συγκίνηση στη δύναμη που του έδινε η παρουσία της και στον τρόπο με τον οποίο τον είχε διδάξει να αγαπά χωρίς ανταλλάγματα.

«Με έμαθε να αγαπώ χωρίς να περιμένω τίποτα πίσω», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο παρελθόν ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος είχε μετατρέψει τη δύσκολη προσωπική του εμπειρία σε πηγή δύναμης και έμπνευσης.

Η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία στάθηκε στο πλευρό του Μπαλντίνι και της οικογένειάς του, εκφράζοντας τα θερμά της συλλυπητήρια.

«Η ιταλική ποδοσφαιρική κοινότητα είναι δίπλα στον Σίλβιο Μπαλντίνι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ένας υπέροχος άνθρωπος, πριν ακόμη γίνει σπουδαίος προπονητής, που κατάφερε να μετατρέψει τον πόνο σε χαρά και σε μήνυμα ζωής», ανέφερε ο πρόεδρος της FIGC, Τζοβάνι Μαλαγκό.

Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον συνάδελφό του και στην οικογένειά του, σε μία στιγμή που έχει ενώσει όλο το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Η Βαλεντίνα Μπαλντίνι αφήνει πίσω της μία ιστορία μεγάλης δοκιμασίας, αλλά και έναν πατέρα που πολλές φορές είχε μιλήσει για εκείνη με υπερηφάνεια και αγάπη.