Από τον «καυτό» Αύγουστο στον κομβικό Δεκέμβριο - Το καλεντάρι που «περιμένει» τον ΠΑΟΚ

Από το «γεμάτο» δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου μέχρι τον κομβικό Δεκέμβριο - Η «ακτινογραφία» του προγράμματος του ΠΑΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα.

Ο Δικέφαλος γνωρίζει πλέον το καλεντάρι του μέχρι τα Χριστούγεννα μετά την κλήρωση της Super League, με ένα «γεμάτο» πεντάμηνο υποχρεώσεων.

15 παιχνίδια πρωταθλήματος, 4 στον θεσμό του Κυπέλλου και τουλάχιστον άλλα 4 στα προκριματικά της Ευρώπης. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να προκριθεί στη League Phase, είτε του Europa, είτε του Conference League, θα δώσει άλλα 8 παιχνίδια ευρωπαϊκά, με τον αριθμό των πιθανών αγώνων μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων να φτάνει στα 31 ματς.

Πέντε μήνες λοιπόν και 150 μέρες, με τους Θεσσαλονικείς να αγωνίζονται ανά πέντε μέρες κατά μέσο όρο σε Super League, Κύπελλο Ελλάδος αλλά και στην Ευρώπη, εφόσον κάνουν 2/3 προκρίσεις στα φετινά προκριματικά. Από τα... παράδοξα της κλήρωσης πως ο Δικέφαλος έχει τα τρία ντέρμπι (ΑΕΚ-ΠΑΟ-ΟΣΦΠ) όλα εκτός έδρας στον πρώτο γύρο.

Non stop Αύγουστος-Σεπτέμβριος για πρώτη φορά

Με το πρώτο International break να αργεί, καθώς αντί για αρχές Σεπτέμβρη, από φέτος θα πραγματοποιείται στα τέλη του ίδιου μήνα, «γεμίζει» το καλεντάρι των πρώτων δύο μηνών, κάνοντας ακόμα πιο απαιτητική την ασπρόμαυρη αποστολή.

Η αρχή θα γίνει την επόμενη εβδομάδα με τις δύο αναμετρήσεις κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου (23 και 30 Ιουλίου), ενώ σκυτάλη θα πάρουν οι αγώνες του 3ου προκριματικού (6 και 13 Αυγούστου) είτε σε Europa είτε σε Conference League. Οι αγώνες των πλέι οφ, στους οποίους δεδομένα θέλει να βρεθεί ο ΠΑΟΚ, θα διεξαχθούν στις 20 και 27 Αυγούστου, ενώ ανάμεσα (23 Αυγούστου) έχει οριστεί το ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός στην Τούμπα για την πρεμιέρα της Super League.

Το καλοκαίρι θα ρίξει «αυλαία» στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο (29-30/8). Ο Σεπτέμβρης θα ξεκινήσει με τον πρώτο αγώνα Κυπέλλου (1-3/9), πριν το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό στις 5-6 Σεπτεμβρίου.

«Σκυτάλη» ξανά το Κύπελλο το τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη στις 12-13 του ίδιου μήνα. Το «γεμάτο» δίμηνο του Δικεφάλου πριν το πρώτο International break θα ολοκληρωθεί στο Αγρίνιο στις 19-20 Σεπτεμβρίου, ενώ οι ασπρόμαυροι εφόσον προκριθούν στη League Phase του Europa League θα αγωνιστούν και στις 17 του μήνα στην πρεμιέρα του ενιαίου ομίλου.

Οκτώβρης με Κρήτη-Φάληρο και... φόντο την Ευρώπη

Η επιστροφή από το πρώτο International Break θα βρει τους Θεσσαλονικείς να υποδέχονται κατά σειρά Καλαμάτα (10-11/10) και Ηρακλή (17-18/10), ενώ πριν αλλά και μετά το παιχνίδι με τον Γηραιό στην Τούμπα (15 και 22 Οκτωβρίου), υπάρχουν υποχρεώσεις και εκτός συνόρων, εφόσον βέβαια συνεχίσουν στην Ευρώπη οι ασπρόμαυροι...

Ο 10ος μήνας του χρόνου θα συνεχιστεί με το παιχνίδι στο Παγκρήτιο απέναντι στον ΟΦΗ (24-25/10), ενώ τρεις μέρες μετά (27-29/10) θα διεξαχθεί η 3η αγωνιστική του φετινού Κυπέλλου, ίσως η πιο κρίσιμη της League Phase.

Αλλαγή μήνα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (31/10-1/11) για την 9η αγωνιστική της Super League. Τελευταίες υποχρεώσεις πριν το 2ο International Break για τον Δικέφαλο στις 5 Νοεμβρίου (εφόσον προκριθεί στην Ευρώπη) και στις 8 Νοεμβρίου στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό.

Τελευταίο σπριντ μέχρι τα Χριστούγεννα με δύο ντέρμπι και Τρίπολη

Όπως και στην προηγούμενη διακοπή, έτσι και τώρα, ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει από την Τούμπα, αυτή τη φορά απέναντι στην Κηφισιά (21-22/11), πριν το τελευταίο ντέρμπι του πρώτου γύρου στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ (28-29/11) για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ανάμεσα (26/11), πιθανό να υπάρξει νέος ευρωπαϊκός αγώνας, εφόσον προκριθεί, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η φετινή League Phase στο Κύπελλο Ελλάδος.

Το πρώτο μισό της Super League θα ολοκληρωθεί στην Τούμπα κόντρα στον Βόλο (5-6/12), με τον δεύτερο γύρο να ξεκινάει με εντός έδρας ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό (12-13/12). Ενδιάμεσα (10 και 17 Δεκεμβρίου) υπάρχουν αγωνιστικές τόσο για Europa όσο και για Conference League, ενώ η «αυλαία» θα πέσει στην Τρίπολη στις 19-20 Δεκεμβρίου. Το διήμερο 22-23/12 υπάρχει η ενδιάμεση φάση του Κυπέλλου, στην οποία ο ΠΑΟΚ δεν θα συμμετάσχει εφόσον τερματίσει στην πρώτη 4άδα της League Phase.