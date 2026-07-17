Πλήρης αμερικανοποίηση: Η FIFA θα δώσει δαχτυλίδι πρωταθλητή στους νικητές του Μουντιάλ!

Σε μία τεράστια αλλαγή προχωρά η FIFA, η οποία θα δώσει δαχτυλίδι πρωταθλητή στους νικητές του τελικού του Μουντιάλ, όπως γίνεται και στο ΝΒΑ!

H FIFA του Τζιάνι Ινφαντίνο τα έχει βρει σε όλα με τον Ντόναλντ Τραμπ και μετά το σκάνδαλο με την άρση της τιμωρίας της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάν, προχωρά σε ακόμη μία αλλαγή και... αμερικανοποιεί το ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, η FIFA θα δώσει δαχτυλίδι πρωταθλητή στους νικητές του τελικού για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μάλιστα, το δαχτυλίδι θα μοιάζει αρκετά με αυτά που δίνονται στους νικητές του ΝΒΑ.

H Παγκόσμια Συνομοσπονδία θα δώσει 30 δαχτυλίδια στη νικήτρια ομάδα για παίκτες και προπονητές, με μία εκ των Αργεντινή ή Ισπανία να τα παίρνει, ενώ μόλις 1996 κομμάτια αναμένονται να βγουν στην αγορά.

🚨💍 OFFICIAL: FIFA to award the winners of the World Cup with championship rings.



It’s the first time in history, following some of the American sports.



30 rings will be made available to the world champions, with a further 1,996 rings going on sale to fans. pic.twitter.com/nPd01KhSG5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026

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