Παντρεύτηκε τη σύντροφό της στην Αθήνα η Κασάτκινα

Η Ντάρια Κασάτκινα ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την επί πέντε χρόνια σύντροφό της Ναταλία Ζαμπιάκο.

Μάλιστα, η Ρωσίδα τενίστρια, που πριν από δύο χρόνια πήρε την αυστραλιανή υπηκοότητα, και η πρώην αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, επέλεξαν την Αθήνα για την κλειστή τελετή.

«Περάσαμε την καλύτερη μέρα της ζωής μας», έγραψε στο Instagram η 29χρονη τενίστρια. «Γιορτάσαμε την αγάπη, την ελευθερία και την αποδοχή. Δεν υπάρχουν λόγια προς το παρόν, μόνο ευγνωμοσύνη».

Για το ευτυχές γεγονός ταξίδεψαν στην Ελλάδα και συναθλήτριες της Κασάτκινα, όπως οι Μίρα Αντρέεβα, Αναστάσια Παβλιουτσένκοβα και Καμίλα Ραχίμοβα.