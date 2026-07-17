Προπόνηση με δύο επιστροφές για τον ΠΑΟΚ

Δημήτρης Χατσίδης και Δημήτρης Κωττάς συμμετείχαν κανονικά στη σημερινή (17/7) προπόνηση του ΠΑΟΚ.

Οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το πρώτο ευρωπαϊκό φετινό παιχνίδι, το οποίο θα τους βρει στην Πολωνία και το Λούμπλιν την ερχόμενη Πέμπτη 23 Ιουλίου, για να αντιμετωπίσουν την Ντιναμό Κιέβου.

Με δύο ευχάριστα η σημερινή (17/7) προπόνηση, καθώς Δημήτρης Χατσίδης και Δημήτρης Κωττάς συμμετείχαν κανονικά στο σημερινό πρόγραμμα με το υπόλοιπο γκρουπ.

Η προπόνηση ξεκίνησε με rondo, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στο κομμάτι της επιθετικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Σορετίρε και Ελουστόντο ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Το Σάββατο (18.07) ο Δικέφαλος θα προπονηθεί το πρωί στη Νέα Μεσημβρία.