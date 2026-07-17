Μαρκό: Επίσημη η ανανέωση του Θανάση Ζαπατίνα (pic)

Στην Μαρκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Θανάσης Ζαπατίνας έπειτα από την ανακοίνωση της ανανέωσης.

Η Μαρκό προχώρησε στην ανανέωση του 21χρονου επιθετικού, Θανάση Ζαπατίνα, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο ενός ακόμη έτους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας της για ακόμα ένα έτος με τον επιθετικό, Θανάση Ζαπατίνα.

Ο γεννημένος στις 29 Απριλίου 2005 ποδοσφαιριστής εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας μας κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της περασμένης σεζόν, προερχόμενος από την Ελλάς Σύρου. Έχοντας πλέον ολοκληρώσει το πρώτο διάστημα προσαρμογής του στον σύλλογο, η τεχνική ηγεσία και η διοίκηση πιστεύουν ακράδαντα στις δυνατότητες, την εργατικότητα και την εξέλιξή του ενόψει της νέας χρονιάς.

Η παραμονή του Θανάση στο ρόστερ επιβεβαιώνει τη σταθερή επιθυμία του συλλόγου να στηρίζει και να επενδύει σε ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές, προσφέροντάς τους το κατάλληλο περιβάλλον για να αναδείξουν το ταλέντο τους.

Θανάση, σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία με τη φανέλα της Μαρκό τη νέα αγωνιστική περίοδο!



