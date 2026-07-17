Conference League: Μοιραία «γκάφα» από τον αρχηγό της Χάμρουν που την οδήγησε στον αποκλεισμό (vid)

Απίστευτη γκάφα του αρχηγού της Χάμρουν, Έμερσον Μαρσελίνα, που αποδείχθηκε και μοιραία, με την ομάδα της Μάλτας να γνωρίζει εν τέλει τον αποκλεισμό.

Με έναν απίστευτο τρόπο κρίθηκε ο πρόκριση στον αγώνα μεταξύ της Χάμρουν και της Ρούναβικ για τα προκριματικά του πρώτου γύρου του Conference League.

Συγκεκριμένα, με το σκορ να βρίσκεται στο 1-1 και το παιχνίδι στις καθυστερήσεις, ο Τομπίας Χέσταντ της ομάδας από τα Φερόε, έτρεξε με σκοπό να προλάβει τη μπάλα και να τη γυρίσει στην αντίπαλη περιοχή ώστε να μη βγει άουτ. Ο αρχηγός της ομάδας της Μάλτας, Έμερσον Μαρσελίνα, θεώρησε δεδομένο πως η μπάλα είχε περάσει εκτός και την έπιασε με τα χέρια, όμως η αρχική ένδειξη του επόπτη ήταν πως η μπάλα δεν είχε περάσει τη γραμμή, με συνέπεια ο διαιτητής από το Λουξεμβούργο, Ζερεμί Μιλέρ, να καταλογίσει πέναλτι.

Ο βοηθός ήταν κατηγορηματικός πως η μπάλα δεν βγήκε ποτέ, παρόλο που υπάρχουν αρκετές αμφιβολίες από τα τηλεοπτικά replay. Θυμίζουμε πως στη συγκεκριμένη φάση δεν υπάρχει VAR οπότε ισχύει η αρχική απόφαση του διαιτητή.

Ο Πέτερ Κνούντσεν ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και με το γκολ που πέτυχε χάρισε στους φιλοξενούμενους τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση με συνολικό σκορ 3-2.