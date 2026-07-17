ΑΕΚ: Ενίσχυση με την Αυστραλή Άβα Πιάτσα!

Η ποδοσφαιρική ομάδα Γυναικών της ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυσή της και πρόσθεσε στο δυναμικό της την Αυστραλή Άβα Πιάτσα.

Την απόκτηση της Άβα Πιάτσα ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομάδα Γυναικών της ΑΕΚ. Η 21χρονη αμυντικός από την Αυστραλία έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Άβα Πιάτσα δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι ενθουσιασμένη που έρχομαι σε έναν τόσο μεγάλο Σύλλογο, με τόσο σπουδαία Ιστορία. Ειλικρινά είμαι ευγνώμων που έρχομαι στην ΑΕΚ και ευχαριστώ τους ανθρώπους του συλλόγου. Περιμένω να ξεκινήσει η σεζόν, να γνωρίσω και να αφομοιώσω την κουλτούρα της ΑΕΚ και να τα δώσω όλα για την ομάδα. Ανυπομονώ για αυτή τη νέα πρόκληση και φυσικά για να σας γνωρίσω όλους».

Αναλυτικά:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Άβα Πιάτσα. Η 21χρονη (04/04/2005) αμυντικός από την Αυστραλία, ύψους 1,73μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου.

Η Άβα Πιάτσα ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από την Sydney University Soccer Football Club. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην Κ17 της Apia Leichhardt.

Επιλέχθηκε για το Football NSW Institute, προτού ενταχθεί στη Melbourne Victory ως παίκτρια υπό δοκιμή και πραγματοποίησε μία εκπληκτική χρονιά, κατά την οποία έγινε μέλος του προγράμματος προπόνησης «Future Matildas» και συμμετείχε σε αρκετά προπονητικά καμπ της ομάδας «Young Matildas». Η επιτυχία αυτή οδήγησε στην υπογραφή του πρώτου της συμβολαίου για το πρωτάθλημα A-League με την Canberra United.

Το Σεπτέμβριο του 2024 φόρεσε τη φανέλα των Newcastle Jets, ενώ στη συνέχεια, έκανε το άλμα για το πορτογαλικό πρωτάθλημα και την Albergaria. Το καλοκαίρι του 2025 πήρε μεταγραφή για την αρμένικη Pyunik Yerevan, ενώ ακολούθησε η επιστροφή της στην Αυστραλία για λογαριασμό της Brisbane Roar FC, με την οποία έφτασε έως τα Ημιτελικά του Πρωταθλήματος.

Ήταν διεθνής με την Κ20 της Εθνικής Ομάδας της Αυστραλίας.

Άβα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

