Παναθηναϊκός: Ο Γιαμπουσέλε ξεναγήθηκε στο νέο του «σπίτι» (vid)

Σε ρυθμούς Παναθηναϊκού κινείται ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα από το απόγευμα της Πέμπτης (16/7).

Ο 31χρονος Γάλλος διεθνής φόργουορντ πήρε… γεύση σήμερα από το νέο του «σπίτι», το Τ-Center, κάνοντας μια πρώτη γνωριμία με τις εγκαταστάσεις του γηπέδου.

Ο Γιαμπουσέλε επισκέφτηκε τους χώρους του γυμναστηρίου, είδε τις αφίσες με τα τρόπαια των «πρασίνων» και βγήκε φωτογραφίες σε διάφορα σημεία του γηπέδου με το σήμα της ομάδας.

Φυσικά, έκανε και την πρώτη του… βόλτα στο glass floor και φυσικά το βλέμμα του «κόλλησε» στην οροφή με τις 7 κατακτήσεις Euroleague.